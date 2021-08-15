«Попереду дуже тяжкий час»: бюджет Кременчука винен 50 млн грн за енергоносії

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 861

Крім того, у вересні слід заплатити 20 млн грн за тролейбусний кредит

Заборгованість бюджетних організацій та установ Кременчука за енергоносії складає 50 мільйонів гривень. Про це повідомила Тетяна Тетьоркіна, керівниця бюджетного відділу міського фінансового управління. Це борги за минулий опалювальний сезон по всіх постачальниках тепла. Основна проблема з оплатою — у закладах освіти та охорона здоров'я.

За минулий місяць погашена заборгованість за енергоносії на суму 7 млн грн. Розрахунок за енергоносії — основне питання зараз, бо наближається новий опалювальний сезон. Проте у міста є ще один невідкладний борг — у вересні термін сплати за кредит на тролейбуси, сума до сплати — 20 млн грн.

- Попереду дуже тяжкий час: опалювальний сезон і кредит за тролейбуси, - констатував голова бюджетної депутатської комісії Олександр Плескун.

Він запитав, як фінансове управління планує гасити одночасно ці борги та виходити із ситуації. Тетяна Тетьоріна відповіла: економитимуть на капітальних видатках (тобто капремонтах, реконструкціях, тощо). За її словами, зараз заявок на фінансування цих витрат з бюджету — на 16 млн грн (від усіх бюджетних установ). Зрозуміло, що економія на цій статті витрат не допоможе погасити всі борги. На останньому засіданні виконкому 12 серпня також ухвалили рішення про перерозподіл коштів, не використаних бюджетними закладами на зарплату: їх перенаправлять на енергоносії. Мер Віталій Малецький при цьому зауважив, що деякі бюджетні заклади завищили свої потреби у коштах на зарплату.

Нагадаємо, за результатами першого півріччя недовиконання міського бюджету склало 37,5 млн грн. При цьому за рішенням депутатів міської ради мерія продовжує фінансувати кольорову газету, яка роздається містянам безкоштовно. Нагадаємо, на неї заклали 9 млн грн.