Екснападник «Кременчука» оновив одразу кілька рекордів Кубку Салея

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 318

У матчі Кубка Салея-2021 «Динамо-Молодечно» - «Юність», який став для господарів заключним в нинішньому розіграші, 42-річний форвард Максим Слиш оновив рекорд турніру. Відзначимо, що в сезоні 2016/17 Слиш виступав у складі українського клубу «Кременчук» та вигравав разом з «містянами» срібло української національної першості. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею Республіки Білорусь.

Капітан клубу з Молодечно вийшов на лід у віці 42 років, 6 місяців і 21 дні, ставши найстаршим гравцем в історії Кубку. Слиш встановлював нове досягнення в кожному матчі команди на груповому етапі.

До початку турніру рекорд належав легендарному білоруському захиснику Олегу Мікульчику, який зіграв в светрі мінського «Динамо» у другому матчі фіналу Кубку-2006 проти «Кераміна» у віці 42 років, 1 місяця і 28 днів. Відзначимо, що Олег Мікульчик в сезонах 2011/12 і 2012/13 очолював донецький «Донбас», а тепер донеччан до дебюту в Лізі Чемпіонів готує його брат - Павло Мікульчик.

Крім того, Максим Слиш оновив ще два рекорди Кубку Салея, які належали йому раніше.

Найстарший автор шайби - форвард «Динамо-Молодечно» відзначився голом 6 серпня 2021 року в матчі проти «Німану». Йому було 42 роки, 6 місяців і 17 днів.

Найстарший автор результативного дії - Слиш віддав гольову передачу 8 серпня 2021 року в матчі проти «Ліди». Йому було 42 роки, 6 місяців і 19 днів.

Всього 42-річний форвард в рамках Кубка Салея провів 97 матчів (6-е місце), в яких набрав 62 (23 + 39) очки (7-е місце) і заробив 101 штрафну хвилину. Слиш ставав володарем даного трофея тричі - в 2009, 2010, 2013 роках (всі - в складі столичної «Юності»).