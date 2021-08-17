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Кременчук, Спорт

Депутати на сесії погодять бухгалтерії при спортшколах Кременчука

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 266

 

Рішення мають затвердити на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради

У трьох спортивних школах Кременчука планують створити бухгалтерські служби. Проєкт рішення «Про утворення бухгалтерських служб при комунальних закладах фізичної культури і спорту, майно яких належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади та закріплене за ними на праві оперативного управління» виносять на позачергову сесії Кременчуцької міської ради. 

Бухгалтерські служби створять в «Авангарді», школі з боротьби дзюдо та СДЮШОР.

Згідно з документом, бухгалтерські служби при спортивних закладах нададуть можливість:

  • більш плідно співпрацювати в напрямку замовник – постачальник;
  • посилити відповідальність керівників закладів щодо виконання фінансових зобов’язань;
  • вчасно проводити звірки по заборгованості, контролювати відповідність наявності товарно-матеріальних цінностей бухгалтерського обліку;
  • вчасно реагувати на порушення майнових та інших інтересів свого закладу.
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Автор: Альона Душенко
Теги: спортшколы бухгалтер сесія Кременчуцька міська рада
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