Депутати на сесії погодять бухгалтерії при спортшколах Кременчука

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 266

У трьох спортивних школах Кременчука планують створити бухгалтерські служби. Проєкт рішення «Про утворення бухгалтерських служб при комунальних закладах фізичної культури і спорту, майно яких належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади та закріплене за ними на праві оперативного управління» виносять на позачергову сесії Кременчуцької міської ради.

Бухгалтерські служби створять в «Авангарді», школі з боротьби дзюдо та СДЮШОР.

Згідно з документом, бухгалтерські служби при спортивних закладах нададуть можливість: