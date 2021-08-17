Кременчужан кличуть на обговорення, чи потрібна Координаційна рада ветеранів

Зустріч відбудеться на вул. Миколаївській, 1А
Голова громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» Леонід Харченко отримав статус радника міського голови Кременчука на громадських засадах із питань, пов'язаних із АТО-ООС, УБД та сім'ями загиблих в АТО-ООС на більш доступному рівні до влади та подальшої комунікації захисників України та місцевої влади.
Тепер активісти пропонують головам громадських організацій, активу АТО-ООС, волонтерам та ідейним зустрітися з представником влади для обговорення скоординованих подальших дій. Як повідомили організатори зустрічі, планується обговорення, чи потрібна Координаційна рада ветеранів.
Зустріч відбудеться 18 серпня о 18.00 за адресою вул. Миколаївська, 1А.
Довідки за номером тел. 096-980-02-59.