Кременчужан кличуть на обговорення, чи потрібна Координаційна рада ветеранів

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Голова громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» Леонід Харченко отримав статус радника міського голови Кременчука на громадських засадах із питань, пов'язаних із АТО-ООС, УБД та сім'ями загиблих в АТО-ООС на більш доступному рівні до влади та подальшої комунікації захисників України та місцевої влади.

Тепер активісти пропонують головам громадських організацій, активу АТО-ООС, волонтерам та ідейним зустрітися з представником влади для обговорення скоординованих подальших дій. Як повідомили організатори зустрічі, планується обговорення, чи потрібна Координаційна рада ветеранів.

- Якщо потрібна, закріпити протоколом засідання і направити міському голові на розгляд для подальшої роботи бажаючих у нашій сфері ветеранської спільноти, - йдеться у повідомленні.

Зустріч відбудеться 18 серпня о 18.00 за адресою вул. Миколаївська, 1А.

Довідки за номером тел. 096-980-02-59.