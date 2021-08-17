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Кременчужан кличуть на обговорення, чи потрібна Координаційна рада ветеранів

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 279

Зустріч відбудеться на вул. Миколаївській, 1А

Голова громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» Леонід Харченко отримав статус радника міського голови Кременчука на громадських засадах із питань, пов'язаних із АТО-ООС, УБД та сім'ями загиблих в АТО-ООС на більш доступному рівні до влади та подальшої комунікації захисників України та місцевої влади.

Леонід Харченко став позаштатним радником мера Кременчука Віталія Малецького

Тепер активісти пропонують головам громадських організацій, активу АТО-ООС, волонтерам та ідейним зустрітися з представником влади для обговорення скоординованих подальших дій. Як повідомили організатори зустрічі, планується обговорення, чи потрібна Координаційна рада ветеранів.

- Якщо потрібна, закріпити протоколом засідання і направити міському голові на розгляд для подальшої роботи бажаючих у нашій сфері ветеранської спільноти, - йдеться у повідомленні.

Зустріч відбудеться 18 серпня о 18.00 за адресою вул. Миколаївська, 1А.

Довідки за номером тел. 096-980-02-59.

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Автор: Альона Душенко
Теги: АТО ветерани Рада
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