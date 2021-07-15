Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL

Последнее вся страна обсуждает конфликт, произошедший на Софийской площади с участием компании Red Bull. Не смотря на различные комментарии разного содержания, произошедшая история станет уроком для всех, как не стоит поступать.

Изменения в штате руководства

Татьяна Лукинюк занимала должность генерального директора в Red Bull. Сейчас же она работает в сфере развития бизнеса на масштабном уровне в компании «Kyivstar». Такой переход также стал влиятельным фактором на конфликт. Известно, что, когда на предприятии меняется руководство, это значительно может пошатнуть стабильность компании.

В чем суть конфликта?

На Софиевской площади в салоне гоночного автомобиля на скорости едет популярный перегонщик Конор Шанахан и всем известная в Украине реп-исполнительница Alyona Alyona на пассажирском кресле. Исторические улицы Киева мгновенно покрываются следами шин на брусчатке, что сильно волнует местных жителей. Сразу в день произошедшего конфликта Alyona Alyona выложила пост на своей странице в Инстаграм, где категорически отказывается от набирающей обороты ситуации. Она заявила, что была просто приглашенным гостем, проехала на машине с гонщиком для снятия видеоролика ко Дню независимости. В социальных сетях конфликт набрал миллионные обороты, где почти каждый высказывает свое мнение. Также Red Bull со своей стороны выкладывает в истории в Инстаграм небольшое видео сообщение с извинениями перед жителями Киева. Однако на этом скандал не заканчивается. Реп-исполнительница Alyona Alyona, которая хотела остаться в тени, записывает в истории той же социальной сети гневное сообщение Red Bull, в котором спрашивает: «Где ваши крылья?», тем самым призывая всех неравнодушных выйти и очистить площадь от последствий. После этого отмечалось, что волонтеры, общественные организации и другие люди выходили отмывать следы шин. Но в Facebook скандал все не унимался.

Пути, как избежать испорченной репутации.

* Быстрое реагирование. Компания должна иметь штаб быстрого реагирования. Да – покатались, да – запачкали брусчатку, да – поняли свою вину, да – убрали за собой. После таких ситуаций последствия необходимо устранять, как физические, так и медийные. Вместо сотни волонтеров и неравнодушных жителей столицы, на площади должны были стоять рабочие, одетые в одежду Red Bull и убирать следы от шин на брусчатке, показывая всем, что вина осознана, последствия – устраняются.

* Вступить в союз с Alyona Alyona. Поскольку она является участницей скандала и известная личность, то для разговора с общественностью она – лучший кандидат. Нужно было согласовать решения, содержание публичных заявлений, ведь под конец этого конфликта Алена в открытую наступала против компании Red Bull, что принесло последней потери.

* Общение. Для начала стоит написать стратегический план, как выйти из медиационного кризиса. Активно займитесь социальными сетями – выкладывайте истории, пишите посты, заключайте союзы с известными личностями, предлагайте решения. Будьте активными и полезными в обществе. Еще одним эффективным вариантом может быть интервью у журналистов, чтобы осветить ситуацию со своей позиции и максимально представить себя с хорошей стороны.

* Предложение решения проблемы. Red Bull выбрала путь «признания вины», чтобы урегулировать конфликт, разросшийся на просторах Интернета. Однако, чтобы улучшить эту стратегию, нужно огласить дополнительные решения от руководства. Суть решения состоит в том, что будет дополнительная польза тому, кто стал участником скандала, либо в будущем минимизирует риски возникновения схожей ситуации.

Такой конфликт можно назвать «Все делают ошибки». С его помощью можно было обратить внимание общественности на главные современные проблемы Украины, начиная от проблем, которые начинаются в школе, заканчивая буллингом, экологическими катастрофами и другими масштабными скандалами.

Истории знаменитостей, рассказанные про свои факапы и скандалы, могут повлиять на мнение общества. Однако, имеем, что имеем.

Развитие ситуации в будущем

После того, как устаканится ситуация и улягутся волнения жителей Украины, люди не перестанут приобретать продукцию Red Bull. Наша страна не имеет института репутации. Его и не будет, пока после очередного конфликта одна из компаний не потеряет крупную сумму средств или пока в бизнесе не начнут понимать реальную угрозу с финансовой стороны каждого конфликта. Большинство людей, как обычных граждан, так и владельцев крупных предприятий живут по принципу: «Не трогай г ** но, вонять не будет» или «Посмердит и забудется». Только некоторые понимают, что делать в таких ситуациях. Другие же могут лишь ждать, пока конфликт утихнет, как и другие крупные ссоры, в которых задействованы мировые компании.