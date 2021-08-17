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Надзвичайні новини, Полтавщина

Мешканка Полтавщини у кафе побила киянина до втрати свідомості

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 658 Коментарів: 2

 

У 28-річного хлопця закрита травма грудної клітини, живота, розрив селезінки та нирки

На столичній Оболоні мешканка Полтавщини побила киянина до втрати свідомості. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, її затримали правоохоронці.

На спецлінію 102 зателефонувала киянка та розповіла, що біля кафе на Оболонській площі відбулась бійка. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події копи з'ясували, що в кафе між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт. Бійку розпочала жінка, яка кілька разів вдарила кулаком одного з хлопців по голові та тулубу. 28-річний киянин впав та знепритомнів, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки та нирки.

Співробітники поліції затримали правопорушницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 39-річна уродженка Полтавської області.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Районний суд столиці обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на час досудового розслідування. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: драка Киев Оболонь кафе
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Коментарі: 2

203
БРАТ:
Сьогодні, 12:21

Фігасе тьотя "відфігачила" мужика... розрив селезінки та печінки... руками - для жінки таке зробити- ще треба попотіти... щось там нечисто...

 

одужання потерпілому.


3 1
515
1
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:27

Цитата: БРАТ

Фігасе тьотя "відфігачила" мужика... розрив селезінки та печінки... руками - для жінки таке зробити- ще треба попотіти... щось там нечисто...

 

одужання потерпілому.

Сто процентов тянет всё на себя. Типа я мать и т.д., а в компании наверняка были судимые, и не раз, которые спецы по разборкам.


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