Мешканка Полтавщини у кафе побила киянина до втрати свідомості

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 658 Коментарів: 2

На столичній Оболоні мешканка Полтавщини побила киянина до втрати свідомості. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, її затримали правоохоронці.

На спецлінію 102 зателефонувала киянка та розповіла, що біля кафе на Оболонській площі відбулась бійка. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події копи з'ясували, що в кафе між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт. Бійку розпочала жінка, яка кілька разів вдарила кулаком одного з хлопців по голові та тулубу. 28-річний киянин впав та знепритомнів, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки та нирки.

Співробітники поліції затримали правопорушницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 39-річна уродженка Полтавської області.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Районний суд столиці обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на час досудового розслідування. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.