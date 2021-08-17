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Кременчук, Полтавщина

На першому хайвеї виклали символічну 30 до Дня Незалежності

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 278

 

На Полтавщині доєдналися до флешмобу

Символічна цифра 30 та синьо-жовтий прапор на першому українському хайвеї Н-31 Дніпро – Решетилівка – саме так колектив Служби автомобільних доріг у Полтавській області доєднався до флешмобу. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Будівництво траси Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка – стратегічний проєкт Укравтодору, який передбачає спорудження нової чотирисмугової дороги. Траса проходить в Полтавській та Дніпровпетровській областях в обхід населених пунктів, на зразок європейських автобанів, та є найоптимальнішим маршрутом з Києва до Дніпра.

Полтавщиною проходитиме 80 кілометрів бетонної дороги, на якій активно ведуться будівельні роботи.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога День Незалежності
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