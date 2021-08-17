У Кременчуці виділять землю під вірменську церкву

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Церква розташується в районі будинку №7 на вулиці Халаменюка, проєкт землеустрою затвердить сесія

Кременчуцькій релігійній громаді Української Єпархії Вірменської Апостольської церкви виділять земельну ділянку для будівництва релігійних будівель. На позачергову сесію Кременчуцької міськради 18 мають затвердити проєкт землеустрою для відведення земельної ділянки в районі будинку №7 на вулиці Халаменюка (неподалік «Амстору») в постійне користування.

Площа земельної ділянки — 2846 кв. м. На ній збудують церкву, господарські будівлі, автостоянку.

Нагадаємо, раніше на виконкомі розглянули проєктну документацію для будівництва вірменської церкви. Передбачено, що, крім релігійних споруд, на території облаштують зону відпочинку з фонтаном.



