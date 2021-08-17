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«Кремінь-2» та «Ягуар» вдало зіграли в чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 421

 

Вітаємо кременчужан з перемогами

14 серпня відбувся 5 тур чемпіонату Полтавської області з футболу. Дві кременчуцькі команди завоювали очки вдома та на виїзді. 

За інформацією пресслужби Асоціації футболу Полтавщини, цей матч мав пропускати капітан «Кремінь-2» Артем Пятибрат. 


Результати 16 туру:

  • «Альтаїр» (Бутенки) - «Стандарт» (Нові Санжари) - 1:5
  • «Дружба» (Очеретувате) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - 2:0
  • ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Темп» (Градизьк) - 3:1
  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Ягуар» (Кременчук) - 2:2

Анонс 17 туру, 21 серпня:

  • «Стандарт» (Нові Санжари) - «Семенівка» (Семенівка)
  • «Темп» (Градизьк) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
  • «Ягуар» (Кременчук) - «Альтаір» (Бутенки)
  • ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
  • «Дружба» (Очеретувате) – команда вільна від ігор

Анонс заключного 18 туру, 24 серпня:

  • «Семенівка» (Семенівка) - «Ягуар» (Кременчук)

  • ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Дружба» (Очеретувате)

  • «Альтаір» (Бутенки) - «Темп» (Градизьк)

  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні)

  • «Стандарт» (Нові Санжари) – команда вільна від ігор

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-2 Ягуар
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