«Кремінь-2» та «Ягуар» вдало зіграли в чемпіонаті Полтавщини

14 серпня відбувся 5 тур чемпіонату Полтавської області з футболу. Дві кременчуцькі команди завоювали очки вдома та на виїзді.
За інформацією пресслужби Асоціації футболу Полтавщини, цей матч мав пропускати капітан «Кремінь-2» Артем Пятибрат.
Результати 16 туру:
Анонс 17 туру, 21 серпня:
Анонс заключного 18 туру, 24 серпня:
«Семенівка» (Семенівка) - «Ягуар» (Кременчук)
ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Дружба» (Очеретувате)
«Альтаір» (Бутенки) - «Темп» (Градизьк)
СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні)
«Стандарт» (Нові Санжари) – команда вільна від ігор