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Кременчук, Політика

Старості Потоківського округу Юрію Зорі нададуть уповноваження на вчинення нотаріальних дій

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 491 Коментарів: 1

 

Рішення мають затвердити на сесії Кременчуцької міської ради

Старосту Потоківського округу уповноважать на вчинення нотаріальних дій. Проєкт рішення «Про уповноваження старости на вчинення нотаріальних дій» виносять на розгляд депутатів Кременчуцької міської ради. 

Згідно із пояснювальною запискою, повноваження надають у зв’язку з відсутністю нотаріусів у селах Потоки, Соснівка, Придніпрянське та Мала Кохнівка Потоківського старостинського округу, а також з відсутністю відповідального за зберігання та використання архівних документів, тож  вчинення нотаріальних дій хочуть покласти на старосту Юрія Зорю.

- Громадяни, що мешкають у сільській місцевості не завжди можуть одержати належний доступ до нотаріальних дій, це пов’язано з недостатньою кількістю державних нотаріусів, до яких, здебільшого, звертаються соціально незахищені верстви населення, тому що послуги державного нотаріуса є дешевшими у порівнянні з послугами приватного нотаріуса. За цих умов проблема недостатньої кількості державних нотаріусів має вирішуватися шляхом збільшення кількості посадових осіб органів місцевого самоврядування, які виконують відповідні функції, - йдеться у пояснювальній записці.

Дане рішення надасть змогу заповнити відсутність нотаріусів у сільській місцевості та віддалених районах, що в свою чергу забезпечить право громадян звертатися за вчиненням певного переліку нотаріальних дій.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Потоки Юрій Зоря нотаріус сесія Кременчуцька міська рада
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Коментарі: 1

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Шамиль:
Сьогодні, 13:38

нотариус этому учиться, практикуется 5 лет, а потом сдает экзамен и не все еще сдают, а тут сесия назначила нотариуса. страшно подумать, что он там .......


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