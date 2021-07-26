Старості Потоківського округу Юрію Зорі нададуть уповноваження на вчинення нотаріальних дій

Старосту Потоківського округу уповноважать на вчинення нотаріальних дій. Проєкт рішення «Про уповноваження старости на вчинення нотаріальних дій» виносять на розгляд депутатів Кременчуцької міської ради.
Згідно із пояснювальною запискою, повноваження надають у зв’язку з відсутністю нотаріусів у селах Потоки, Соснівка, Придніпрянське та Мала Кохнівка Потоківського старостинського округу, а також з відсутністю відповідального за зберігання та використання архівних документів, тож вчинення нотаріальних дій хочуть покласти на старосту Юрія Зорю.
Дане рішення надасть змогу заповнити відсутність нотаріусів у сільській місцевості та віддалених районах, що в свою чергу забезпечить право громадян звертатися за вчиненням певного переліку нотаріальних дій.