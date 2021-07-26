Старості Потоківського округу Юрію Зорі нададуть уповноваження на вчинення нотаріальних дій

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 491 Коментарів: 1

Старосту Потоківського округу уповноважать на вчинення нотаріальних дій. Проєкт рішення «Про уповноваження старости на вчинення нотаріальних дій» виносять на розгляд депутатів Кременчуцької міської ради.

Згідно із пояснювальною запискою, повноваження надають у зв’язку з відсутністю нотаріусів у селах Потоки, Соснівка, Придніпрянське та Мала Кохнівка Потоківського старостинського округу, а також з відсутністю відповідального за зберігання та використання архівних документів, тож вчинення нотаріальних дій хочуть покласти на старосту Юрія Зорю.

- Громадяни, що мешкають у сільській місцевості не завжди можуть одержати належний доступ до нотаріальних дій, це пов’язано з недостатньою кількістю державних нотаріусів, до яких, здебільшого, звертаються соціально незахищені верстви населення, тому що послуги державного нотаріуса є дешевшими у порівнянні з послугами приватного нотаріуса. За цих умов проблема недостатньої кількості державних нотаріусів має вирішуватися шляхом збільшення кількості посадових осіб органів місцевого самоврядування, які виконують відповідні функції, - йдеться у пояснювальній записці.

Дане рішення надасть змогу заповнити відсутність нотаріусів у сільській місцевості та віддалених районах, що в свою чергу забезпечить право громадян звертатися за вчиненням певного переліку нотаріальних дій.