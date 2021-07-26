Чорнобильці отримають підвищені пенсії в серпні з доплатою за липень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 728

Збільшили виплати не тільки учасникам ліквідації наслідків катастрофи, а й потерпілим

З 1 липня підвищився мінімальний розмір пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи як у ліквідаторів, так і у потерпілих. Головне управління пенсійного фонду в Україні в Полтавській області повідомляє, що тепер мінімальна виплата становить:

для осіб з інвалідністю І групи - 6 000 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи - 4800 грн;

для ІІІ групи та дітей з інвалідністю - 3 700 грн.

Такі зміни відбулися на підставі Закону України № 1584-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

На Полтавщині перерахунку з 1 липня підлягали пенсії 722 осіб, середнє підвищення склало 1887 грн. Виплата пенсій у новому розмірі буде здійснюватися у серпні з доплатою за липень.

В області середній розмір пенсій для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи становить 6 269 грн, середній розмір виплат тим, хто отримав інвалідність – 11 375 грн.

Розмір виплат для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії: