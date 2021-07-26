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Кременчук, Полтавщина

Чорнобильці отримають підвищені пенсії в серпні з доплатою за липень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 728

 

Збільшили виплати не тільки учасникам ліквідації наслідків катастрофи, а й потерпілим

З 1 липня підвищився мінімальний розмір пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи як у ліквідаторів, так і у потерпілих. Головне управління пенсійного фонду в Україні в Полтавській області повідомляє, що тепер мінімальна виплата становить:

  • для осіб з інвалідністю І групи - 6 000 грн;
  • для осіб з інвалідністю ІІ групи - 4800 грн;
  • для ІІІ групи та дітей з інвалідністю - 3 700 грн.

Такі зміни відбулися на підставі Закону України № 1584-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

На Полтавщині перерахунку з 1 липня підлягали пенсії 722 осіб, середнє підвищення склало 1887 грн. Виплата пенсій у новому розмірі буде здійснюватися у серпні з доплатою за липень.

В області середній розмір пенсій для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи становить 6 269 грн, середній розмір виплат тим, хто отримав інвалідність – 11 375 грн.

Розмір виплат для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії:

  • для І групи – 10 340,35 грн;
  • для ІІ групи – 8 272,28 грн;
  • для ІІІ групи – 6 204,21 грн.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пенсії чорнобильці підвищення
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