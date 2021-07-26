Анонс 2 кола футбольного турніру Kremen Football Legue U-16

4 серпня відновиться турнір Kremen Football Legue U-16 (в залежності коли команди вийдуть з відпустки). Змагання проходять на стадіоні «Кредмаш». Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна.
6 тур, середа 4.08
9.00 Кремінь U-16 – ДЮСШ-2
10.10 Нафтохімік – Ягуар
11.20 Кремінь U-14 – Ніка
7 тур, 9.08
9.00 Кремінь U-16 – Нафтохімік
10.10 ДЮСШ-2 – Ніка
11.20 Кремінь U-14 – Ягуар
8 тур, 13.08
9.00 Ягуар – Ніка
10.10 ДЮСШ-2 - Нафтохімік
11.10 Кремінь U-14 – Кремінь U-16
9 тур, 20.08
9.00 Кремінь U-16 - Ягуар
10.10 Ніка - Нафтохімік
11.20 Кремінь U-14 - ДЮСШ-2
10 тур, 27.08
9.00 Кремінь U-16 - Ніка
10.10 Ягуар - ДЮСШ-2
11.20 Кремінь U-14 - Нафтохімік
12.30 Нагородження