Анонс 2 кола футбольного турніру Kremen Football Legue U-16

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 307

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4 серпня відновиться турнір Kremen Football Legue U-16 (в залежності коли команди вийдуть з відпустки). Змагання проходять на стадіоні «Кредмаш». Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна.

6 тур, середа 4.08

9.00 Кремінь U-16 – ДЮСШ-2

10.10 Нафтохімік – Ягуар

11.20 Кремінь U-14 – Ніка

7 тур, 9.08

9.00 Кремінь U-16 – Нафтохімік

10.10 ДЮСШ-2 – Ніка

11.20 Кремінь U-14 – Ягуар

8 тур, 13.08

9.00 Ягуар – Ніка

10.10 ДЮСШ-2 - Нафтохімік

11.10 Кремінь U-14 – Кремінь U-16

9 тур, 20.08

9.00 Кремінь U-16 - Ягуар

10.10 Ніка - Нафтохімік

11.20 Кремінь U-14 - ДЮСШ-2

10 тур, 27.08

9.00 Кремінь U-16 - Ніка

10.10 Ягуар - ДЮСШ-2

11.20 Кремінь U-14 - Нафтохімік

12.30 Нагородження