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Дві однокімнатні квартири у Кременчуці закріплять за працівниками СБУ

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 424

 

Рішення мають затвердити на сесії Кременчуцької міської ради

На сесію Кременчуцької міської ради виносять рішення, згідно з яким дві однокімнатні квартири мають закріпити за працівниками СБУ.

- Включити квартири до числа службових жилих приміщень та закріпити їх за 5 управлінням (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України, - мовиться в проєкті рішення.

У пояснювальній записці повідомляється, що відповідно до Програми житлові приміщення, які виділяються для забезпечення службовим житлом військовослужбовців та працівників силових структур, підрозділи яких розташовані на території міста Кременчука, рішенням міської ради переводяться у службові, з подальшим наданням учасникам програми у якості службових жилих приміщень.

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Автор: Альона Душенко
Теги: квартира СБУ сесія Кременчуцька міська рада
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