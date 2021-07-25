Дві однокімнатні квартири у Кременчуці закріплять за працівниками СБУ

На сесію Кременчуцької міської ради виносять рішення, згідно з яким дві однокімнатні квартири мають закріпити за працівниками СБУ.
У пояснювальній записці повідомляється, що відповідно до Програми житлові приміщення, які виділяються для забезпечення службовим житлом військовослужбовців та працівників силових структур, підрозділи яких розташовані на території міста Кременчука, рішенням міської ради переводяться у службові, з подальшим наданням учасникам програми у якості службових жилих приміщень.