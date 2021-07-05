Кременчук

З 29 липня рух по Крюківському мосту обмежать через ремонт стиків

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 218

 

Перекриють одну смугу проїжджої частини

З 29 липня на період ремонту деформаційних стиків рух по Крюківському мосту буде обмежений – перекриють одну смугу проїжджої частини. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. Регулювання дорожнього руху забезпечуватиме патрульна поліція.

У серпні працівники АТ «Укрзалізниця» планують ремонтувати два найбільш проблемні стики на автопроїжджій частині мосту.

Чи закриватимуть рух на кілька днів повністю, як це було минулого року, буде зрозуміло, коли фахівці проведуть демонтажні роботи на стиках. Наразі вважають, що без цього можна обійтися.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт моста Крюковский мост
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