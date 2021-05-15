Блискавична перемога: Віктор Вихрист у першому раунді відправив у нокаут Пйотека

Вчора, 22:43 Переглядів: 474

Вітаємо нашого спортсмена з 7 перемогою на профіринзі

Сьогодні, 15 травня, у Кельні кременчуцький боксер Віктор Вихрист переміг непереможного Яцек Кшиштоф Пйотек (11-0-0). У рейтинговому 10-раундововму поєдинку наш боксер (5-0 4 КО) зустрівся з не переможеним представником Польщі.









Вже на другій хвилині першого раунду український супертяж відправив у нокаут серією ударів Яцека Пйонтека.









Нагадаємо, що Віктор провів вже 7 поєдинків на профіринзі. Кременчужанин дебютував на професійному ринзі в лютому минулого року, вже в першому раунді нокаутувавши білоруса Андрія Мазаника. Потім Віктор достроково перемагав Семена Пахомова, Габріеля Енгуему, Якупа Саглама, Каміла Соколовські та Вілмера Васкеса.



