«Кремінь» програв «корабелам» й «окопується у підвалі» турнірної таблиці

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 172

Сьогодні, 15 травня, футболісти «Кременя» на виїзді програли «Миколаєву» з рахунком - 2:0.





«Миколаїв» - «Кремінь» - 2:0

Голи: Одарюк, 38, Кушніренко 54 (п)

«Миколаїв»: Бубенцов, Парцванія, Порох, Кулинич, Ульянов, Охранчук, Кушніренко, Одарюк, Куксенко, Кравченко, Яворський. Запасні: Закорський, Войцеховський, Нечипоренко, Прядун, Сула, Мельничук, Паламар, Росляков, Попов. Головний тренер: Ілля Близнюк

«Кремінь»: Данкович, Мілєсін, Курелєх, Головко, Мягков, Демченко, Івахно, Дудка, Бичков, Білоус, Галата. Запасні: Олійник, Кучеренко, Антоніо, Мурашов, Кривенко, Молько, Пуди. В.о. головного тренера: Сергій Свистун





Головний арбітр: Олег Когут (Тернопіль)

Асистенти арбітра: Ярослав Поважний (Харків), Юрій Вашкевич (Чернігів)

4 арбітр: Андрій Єремєєв (Миколаїв)

Делегат УАФ Юрій Ісаєв (Запоріжжя)





21 травня «Кремінь» вдома прийме «Агробізнес». Початок матчу на стадіоні «Кремінь-Арена» о 17.00.