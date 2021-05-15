Два нових випадки COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

Вчора, 23:06 Переглядів: 281

Сьогодні, 15 травня, у Кременчуці зареєстровано два нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслкжба мерії Кременчука.

Захворіли жінки віком 35 та 64 роки.

Із вперше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Один пацієнт лікуюється в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 120 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Всього зареєстровано 8909. Одужало 8004. Померло 246