Кременчужанин Сергій Ємельянов завоював золото кубку світу

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 534

Спортсмен з Кременчука Сергій Ємельянов, який зараз представляє Волинську область - завоював золото кубку світу з веслування. Наш спортсмен змагався у класі KL3 (ПІ) й став першим серед усіх учасників.





Національна паралімпійська збірна команда з параканое тріумфувала на кубку світу з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, який завершився у Сегеді (Угорщина). У доробку українців: 3 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медалі та перше місце у світі! Змагання кубку світу тривали з 7 по 15 травня, у них взяли участь 154 спортсмени з інвалідністю з 32 країн світу. Україну представили 7 параканоїстів.



