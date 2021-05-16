У деяких пенсіонерів можуть забрати до 50% виплат

Сьогодні, 08:09 Переглядів: 1 219

У Законі про загальнодержавне державне пенсійне страхування вказані причини, які можуть стати підставою для стягнення частини пенсії.





Так, на підставі рішення виконавчої служби або приватного виконавця Пенсійний фонд може списувати заборгованість з пенсії до повного її погашення. Йдеться про аліментні заборгованості, штрафи за порушення ПДР, кредитні зобов’язання, виконавчі збори та витрати на судочинство тощо.





Найпопулярнішою причиною такого списання є виникнення переплати пенсії з вини пенсіонера. Маються на увазі випадки, коли людина втрачає право на пенсію, або її частину але не інформує про це Пенсійний фонд.





Таке може статися, приміром, у випадку працевлаштування пенсіонера – тут має значення не розмір заробітної плати, а сам факт зайнятості. Саме цей факт впливає на право отримувати доплати, надбавки, підвищення, перерахунки розміру пенсії. І виплати пенсіонеру, який займається підприємницькою діяльністю або працює, будуть іншими.