Хранителі, фатальне захоплення та теорія кохання: що почитати кременчужанам

Джеральдін Брукс «Хранителі книги»

Цей пригодницький роман поведе читача у подорож минулим, де зовсім різні за вірою, культурою та національністю люди захищали безцінну Книгу.

1966 рік, Сараєво. Ханна Гіт досліджує середньовічний манускрипт – Сараєвську Агаду. Між його сторінок вона знаходить фрагмент крильця метелика, дрібку солі, білу волосинку, які занурюють читача в історії людей, що зберігали Книгу протягом століть. Несподівано манускрипт викликає інтерес у влади Боснії й агенту Моссаду, і жінка опиняється у вирі політичних інтриг, які має розплутати.