Хранителі, фатальне захоплення та теорія кохання: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Джеральдін Брукс «Хранителі книги»
Цей пригодницький роман поведе читача у подорож минулим, де зовсім різні за вірою, культурою та національністю люди захищали безцінну Книгу.
1966 рік, Сараєво. Ханна Гіт досліджує середньовічний манускрипт – Сараєвську Агаду. Між його сторінок вона знаходить фрагмент крильця метелика, дрібку солі, білу волосинку, які занурюють читача в історії людей, що зберігали Книгу протягом століть. Несподівано манускрипт викликає інтерес у влади Боснії й агенту Моссаду, і жінка опиняється у вирі політичних інтриг, які має розплутати.
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Екатерина Липс «Роковое увлечение»
Париж після Першої світової війни. Молодий герцог Мішель був зачарований голосом Монік. Почувши її янгольський спів, він зрозумів, що ця дівчина – його доля. І нехай вона сирота, а він герцог, для справжніх почуттів немає перешкод. На жаль, мати Мішеля була проти цього кохання. Дівчина вирішує зникнути з життя коханого, адже тепер вони не зможуть бути разом. Роки по тому Монік стає відомою кіноактрисою, а Мішель одружується з іншою. Але їхні шляхи перетинаються знову…
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Фредерік Бегбедер «Кохання живе три роки»
Відома теорія твердить: кохання залежить від рівня дофаміну. Не виробляється більше дофамін – прощавай, закоханість. Марк Марроньє, на жаль, переконався в цьому на власному досвіді: щойно минули перші три роки його шлюбу, як дружина йому набридла, а героя затягнув вир нової пристрасті. Але час невпинно біжить, і до критичного трирічного строку залишається лише тиждень. Невже і цього разу все повториться знову?