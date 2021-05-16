Кременчук, Культура, Кременчуг

Хранителі, фатальне захоплення та теорія кохання: що почитати кременчужанам

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 281

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Джеральдін Брукс «Хранителі книги»

Цей пригодницький роман поведе читача у подорож минулим, де зовсім різні за вірою, культурою та національністю люди захищали безцінну Книгу.

1966 рік, Сараєво. Ханна Гіт досліджує середньовічний манускрипт – Сараєвську Агаду. Між його сторінок вона знаходить фрагмент крильця метелика, дрібку солі, білу волосинку, які занурюють читача в історії людей, що зберігали Книгу протягом століть. Несподівано манускрипт викликає інтерес у влади Боснії й агенту Моссаду, і жінка опиняється у вирі політичних інтриг, які має розплутати.

Екатерина Липс «Роковое увлечение»

Париж після Першої світової війни. Молодий герцог Мішель був зачарований голосом Монік. Почувши її янгольський спів, він зрозумів, що ця дівчина – його доля. І нехай вона сирота, а він герцог, для справжніх почуттів немає перешкод. На жаль, мати Мішеля була проти цього кохання. Дівчина вирішує зникнути з життя коханого, адже тепер вони не зможуть бути разом. Роки по тому Монік стає відомою кіноактрисою, а Мішель одружується з іншою. Але їхні шляхи перетинаються знову…

  
 

Фредерік Бегбедер «Кохання живе три роки»

Відома теорія твердить: кохання залежить від рівня дофаміну. Не виробляється більше дофамін – прощавай, закоханість. Марк Марроньє, на жаль, переконався в цьому на власному досвіді: щойно минули перші три роки його шлюбу, як дружина йому набридла, а героя затягнув вир нової пристрасті. Але час невпинно біжить, і до критичного трирічного строку залишається лише тиждень. Невже і цього разу все повториться знову?
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги бібліотека
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