Як пацієнту знайти потрібну інформацію: інструкція від НСЗУ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 431

Розпочинати пошук інформації стосовно здоров’я варто з телефонного дзвінка до контакт-центру НСЗУ. За безкоштовним номером 16-77 оператори відповідають з 9.00 до 18.00 в робочі дні. В інший час спрацює автовідповідач, який здатен дати відповіді на більшість питань.





Зателефонувавши на 16-77, можна дізнатися:

Де знайти сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким можна укласти декларацію та що входить до безоплатного пакету послуг на первинній ланці?

Чи надає найближча або будь-яка інша лікарня відповідну медичну допомогу в межах Програми медичних гарантій?

Який обсяг меддопомоги є безоплатним за відповідними пакетами медичних послуг?

Які препарати входять до програми «Доступні ліки» і де знаходиться найближча аптека з «Доступними ліками»?

Що таке електронне направлення та як ним скористатись?

Як правильно подати скаргу, якщо відмовляють у консультації або обстеженні за електронним направленням або безоплатній медичній допомозі в межах Програми медичних гарантій?

Це лише частковий перелік питань, на які можна отримати відповідь від фахівців контакт-центру.





Ще одним корисним інструментом стануть дашборди. Таких дашбордів на сайті НСЗУ понад 20, і вони допоможуть дізнатися:

На сайті НСЗУ є й інші корисні вкладки:

Є у НСЗУ і телаграм-канал та сторінка у фейсбуці НСЗУ для пацієнта.





Щоб отримувати найсвіжішу інформацію про найактуальніші цифри та дані щодо ситуації з пандемією, алгоритми дій пацієнтів з симптомами COVID-19, про права, правила та маршрути пацієнта в системі охорони здоров’я, варто підписатися на них.