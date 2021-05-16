Як пацієнту знайти потрібну інформацію: інструкція від НСЗУ

Розпочинати пошук інформації стосовно здоров’я варто з телефонного дзвінка до контакт-центру НСЗУ. За безкоштовним номером 16-77 оператори відповідають з 9.00 до 18.00 в робочі дні. В інший час спрацює автовідповідач, який здатен дати відповіді на більшість питань.
Зателефонувавши на 16-77, можна дізнатися:
Це лише частковий перелік питань, на які можна отримати відповідь від фахівців контакт-центру.
Ще одним корисним інструментом стануть дашборди. Таких дашбордів на сайті НСЗУ понад 20, і вони допоможуть дізнатися:
На сайті НСЗУ є й інші корисні вкладки:
Є у НСЗУ і телаграм-канал та сторінка у фейсбуці НСЗУ для пацієнта.
Щоб отримувати найсвіжішу інформацію про найактуальніші цифри та дані щодо ситуації з пандемією, алгоритми дій пацієнтів з симптомами COVID-19, про права, правила та маршрути пацієнта в системі охорони здоров’я, варто підписатися на них.