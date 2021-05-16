У Кременчуцькому районі зловили браконьєра, який «вполював» штраф

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 497

Гумовий човен з рибалкою-порушником працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління виявили 15 травня, близько 2-ї ночі, поблизу с. Кагамлик. Про це повідомляє пресслужба поліції.





У 23-річного місцевого жителя, якого викрили у незаконному добувному промислі, вилучили близько 80 кілограмів риби різних видів й 150 метрів сіток. Шкоду, завдану біоресурсам, оцінюють у більше ніж 20 000 гривень.





Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного зайняття рибним промислом (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України). Якщо суд визнає чоловіка винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 17 тисяч до 51 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі.