Писанки та декоративні яйця презентували у Кременчуцькому краєзнавчому музеї

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У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка Тетяни Зацеркляної «Пісня душі». Також відкрита виставка декоративних яєць «Гармонія форми».





Виставка працює до 11 червня з 9.00 до 16.30 (вихідний середа).





Перша виставка – «Пісня душі» Тетяни Зацеркляної – української писанкарки, малювальниці, відомої своїми роботами у різних видах декоративно-прикладного мистецтва.





За інформацією музейних працівників, Тетяна Зацеркляна понад 50 років створює розмальовані іграшки, сувеніри, побутові предмети: тарелі, таці, кошики, баклаги, ложки, сільнички, кухонні дошки та інші цікаві речі. Її творчість завжди була сповнена душевної теплоти і лагідності. Цього разу на виставці представлено більше 50 нових писанок, створених за останній час. Також є іграшки, таріль, кошик, ложки – більш ранні роботи майстрині.



Особливої уваги заслуговує представлений у вітринах бібліографічний матеріал: фотографії та каталоги численних виставок подружжя Зацеркляних – Тетяни Антонівни та її чоловіка Миколи Григоровича – Заслуженого майстра народної творчості; газетні статті, публікації, а також вишиванки.



Коли дивишся на писанки Тетяни Зацеркляної, то розумієш, що вони - символічні мініатюри Всесвіту, фрагменти дійсності, схоплені поглядом майстрині і виражені через пісню її душі. Саме через творчість майстриня виражає свій багатий внутрішній світ, а разом з тим - кращі традиції української народної творчості.







Друга виставка – «Гармонія форми» Оксани Бондаренко – талановитої художниці, дизайнера і чарівної жінки.





Оксани Бондаренко пропонує безліч сучасних ідей. В арсеналі створених нею робіт декоративні композиції в техніці декупаж, декоративні яйця, прикрашені стрічками, стразами, камінцями, оздоблені мереживом, бісером і іншими матеріалами. Особливу групу експонатів представляють декоративні мініатюри із гіпсу, кераміки.



Сяючі грані на стразах, що прикрашають наступну групу експонатів, немовби відображають грані нашого буття, осмисленого чи несвідомого. І як наслідок, породжують мрії про щось прекрасне, неосяжне, бажане. Перлини доповнюють існуючу картину до стану цілісності, чистоти і глибокого змісту. Такі роботи наділені можливістю проникати до нашого глибинного «Я». Безперечно, вони зцілюють через позитивні емоції та живлять новими ідеями. Приємно, що у своїй творчості Оксана не забуває про Кременчук, про його історію, архітектоніку і виражає свої почуття у креативних та захоплюючих формах.