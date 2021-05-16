90 випадків COVID-19 зареєстрували на Полтавщині

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За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 75387 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 67994 (+16) жителя області, продовжують лікування 5702 людини.



Усього зареєстровано 1691 летальний випадок, новий – 1 (Лохвицький район – 1).

За минулу добу зареєстровано нових випадків – 90.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 27785 (+14);

Кременчук – 8983 (+20);

Полтавський район – 3692 (+7);

Горішні Плавні – 3496;

Миргород – 2894 (+1);

Лубни – 2485;

Лохвицький район – 2156 (+3);

Карлівський район – 1684;

Зіньківський район – 1674 (+4);

Глобинський район – 1385;

Пирятинський район – 1300;

Новосанжарський район – 1193;

Кременчуцький район – 1151 (+1);

Гадяч – 1147 (+6);

Хорольський район – 1106 (+3);

Диканський район – 1096 (+1);

Шишацький район – 1092;

Котелевський район – 1090 (+2;

Кобеляцький район – 1086;

Решетилівський район – 1018 (+2);

Миргородський район – 1009 (+1);

Машівський район – 867;

Гадяцький район – 852 (+4);

Чутівський район – 779;

Оржицький район – 752 (+5);

Великобагачанський район – 739;

Лубенський район – 733;

Козельщинський район – 643;

Семенівський район – 598 (+16);

Гребінківський район – 585;

Чорнухинський район – 317.









3 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.



Також за минулу добу



▪️госпіталізовано – 2 208 осіб;

▪️виписано з лікарень – 3 845 осіб;

▪️летальних випадків – 133;

▪️одужало – 7 921 особа;

▪️здійснено тестувань за добу –

38 911 (зокрема методом ПЛР –

17 389, методом ІФА – 3 848);

▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674.



За весь час пандемії в Україні



захворіло – 2 153 864 особи;

одужало – 1 857 724 особи;

летальних випадків – 48 075;

проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 137 випадків;

Вінницька область – 62 випадки;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 530 випадків;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 126 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 115 випадків;

Івано-Франківська область – 87 випадків;

Київська область – 277 випадків;

Кіровоградська область – 49 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 113 випадків;

Миколаївська область – 131 випадок;

Одеська область – 231 випадок;

Полтавська область – 90 випадків;

Рівненська область – 115 випадків;

Сумська область – 172 випадки;

Тернопільська область – 118 випадків;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 194 випадки;

Хмельницька область – 138 випадків;

Черкаська область – 106 випадків;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 170 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.