90 випадків COVID-19 зареєстрували на Полтавщині

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 75387 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 67994 (+16) жителя області, продовжують лікування 5702 людини.
Усього зареєстровано 1691 летальний випадок, новий – 1 (Лохвицький район – 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 90.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 27785 (+14);
Кременчук – 8983 (+20);
Полтавський район – 3692 (+7);
Горішні Плавні – 3496;
Миргород – 2894 (+1);
Лубни – 2485;
Лохвицький район – 2156 (+3);
Карлівський район – 1684;
Зіньківський район – 1674 (+4);
Глобинський район – 1385;
Пирятинський район – 1300;
Новосанжарський район – 1193;
Кременчуцький район – 1151 (+1);
Гадяч – 1147 (+6);
Хорольський район – 1106 (+3);
Диканський район – 1096 (+1);
Шишацький район – 1092;
Котелевський район – 1090 (+2;
Кобеляцький район – 1086;
Решетилівський район – 1018 (+2);
Миргородський район – 1009 (+1);
Машівський район – 867;
Гадяцький район – 852 (+4);
Чутівський район – 779;
Оржицький район – 752 (+5);
Великобагачанський район – 739;
Лубенський район – 733;
Козельщинський район – 643;
Семенівський район – 598 (+16);
Гребінківський район – 585;
Чорнухинський район – 317.
3 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.
Також за минулу добу
▪️госпіталізовано – 2 208 осіб;
▪️виписано з лікарень – 3 845 осіб;
▪️летальних випадків – 133;
▪️одужало – 7 921 особа;
▪️здійснено тестувань за добу –
38 911 (зокрема методом ПЛР –
17 389, методом ІФА – 3 848);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 153 864 особи;
одужало – 1 857 724 особи;
летальних випадків – 48 075;
проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 137 випадків;
Вінницька область – 62 випадки;
Волинська область – 100 випадків;
Дніпропетровська область – 530 випадків;
Донецька область – 260 випадків;
Житомирська область – 126 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 115 випадків;
Івано-Франківська область – 87 випадків;
Київська область – 277 випадків;
Кіровоградська область – 49 випадків;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 113 випадків;
Миколаївська область – 131 випадок;
Одеська область – 231 випадок;
Полтавська область – 90 випадків;
Рівненська область – 115 випадків;
Сумська область – 172 випадки;
Тернопільська область – 118 випадків;
Харківська область – 182 випадки;
Херсонська область – 194 випадки;
Хмельницька область – 138 випадків;
Черкаська область – 106 випадків;
Чернівецька область – 74 випадки;
Чернігівська область – 170 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.