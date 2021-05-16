683 мешканців Полтавщини повторно вакцинували від COVID-19

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 238

Від 20 травня другою дозою почнуть щеплювати тих, хто отримав першу від 25 лютого до 10 березня. Це ревакцинація препаратом «AstraZeneca»

Ревакцинацію від коронавірусу на Полтавщині розпочали 13 травня. За день другу дозу вакцини отримали 683 людини, повідомили в Полтавській облдержадміністрації.





13 травня повторно вакцинували двома препаратами:

вакциною «Pfizer» 360 людей;

вакциною «CoronaVac» 323 людини.





За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, першочергово щеплюють другими дозамимешканців та працівників інтернатів, а ще рятувальників, учителів, маломобільні групи населення та тих, хто за ними доглядає. Ін’єкції роблять мобільні бригади.





Від 20 травня другою дозою почнуть щеплювати тих, хто отримав першу від 25 лютого до 10 березня. Це ревакцинація препаратом «AstraZeneca».









Також на Полтавщину мають привезти понад 18 тисяч доз «Pfizer». Ними повторно щеплюватимуть медиків та педагогів.