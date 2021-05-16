Світлана Гордієнко з Кременчука стала чемпіонкою Європи

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Вітаємо нашу спортсменку
Кременчужанка Світлана Гордієнко стала чемпіонкою Європи в категорії бодіфітнес до 158 см. Змагання проходили в Іспанії.
Нагадаємо, що минулого року наша спортсменка завоювала перемогу на міжнародному рівні. У листопаді вона стала чемпіонкою світу.