Кременчук, Спорт, Кременчуг

Світлана Гордієнко з Кременчука стала чемпіонкою Європи

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 365

 

Вітаємо нашу спортсменку

Кременчужанка Світлана Гордієнко стала чемпіонкою Європи в категорії бодіфітнес до 158 см. Змагання проходили в Іспанії. 


Нагадаємо, що минулого року наша спортсменка завоювала перемогу на міжнародному рівні. У листопаді вона стала чемпіонкою світу.



 


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Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг Гордієнко
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