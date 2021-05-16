Компенсація у разі інвалідності або смерті, спричиненої вакцинацією: алгоритм дій пацієнта

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 325

Не так давно, 23 квітня, в Україні прийняли Постанову щодо виплати громадянам країни компенсацій у разі отримання інвалідності або настання смерті внаслідок вакцинації від COVID-19.





На папері все ясно, але що конкретно робити мало хто знає.





Одразу зазначимо, що випадки серйозних побічних наслідків вакцин в Україні є поодинокими. Але не варто забувати, що ніхто застрахований від біди.





Спробуємо роз’яснити, що робити постраждалим або їхнім сім’ям в разі вкрай невдалої вакцинації.





Перше що варто зробити – звернутись до свого сімейного лікаря і розповісти про ситуацію. Далі медик повідомить про випадок групу оперативного реагування на несприятливі події після імунізації, що діє при МОЗ. Такі групи працюють як на державному, так і на регіональному рівнях. Саме ці комісії проводять розслідування з метою встановлення зв’язку між вакцинацією та інвалідністю або смертю людини. Примірник протоколу розслідування комісія надасть заявнику.





Якщо пацієнт не згоден з результатами роботи комісії, він може подати скаргу на гарячу лінію виконавчої влади чи уряду. Можна також подати заяву про проведення клініко-експертної комісії до місцевого Департаменту охорони здоров’я. Фінальним етапом є оскарження рішення комісії у суді.





У разі, якщо група оперативного реагування виявила зв’язок між вакцинацією та негативними наслідками для здоров’я або смертю, треба подати заяву та відповідні документи до комісії МОЗ. Зі зразком заяви можна в додатку до постанови за посиланням.





Протягом 20 днів заяву розглянуть та ухвалять рішення про виділення компенсації. Після наказу МОЗ про перерахунок коштів на поточний рахунок заявника протягом п’яти днів можна отримати гроші.





Список документів для комісії МОЗ у випадку інвалідності:

заява про призначення виплати із зазначенням поточного банківського рахунку;

копії паспорту та ідентифікаційного коду;

довідку медико-соціальної експертної комісії та копію такої довідки, засвідчену в установленому порядку;

примірник протоколу розслідування.

Список документів для комісії МОЗ у випадку смерті після вакцинації: