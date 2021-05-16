Кременчуцька футбольна команда «Ягуар» стартувала на чемпіонаті Полтавщини

Вчора, 15 травня, відбувся 1-й тур чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. У цьому турі стартувала кременчуцька команда «Ягуар», ще одна команда з Кременчука «Кремінь-2» стартує з наступного туру.
«Ягуар» у дебютному матчі в Нових Санжарах зійшовся зі «Стандартом». У важкому протистоянні кременчужани поступилися з рахунком - 2:0. Оглянути місцевий колорит футбольних баталій можна у світлинах Дмитра Білозерцева.
Результати 1 туру в групі Б:
Анонс 2 туру, який відбудеться 22 та 23 травня:
«Гірник Спорт-2» - «Семенівка»
«Дружба» - «Альтаір»
«Темп» – «Стандарт»
«Кремінь-2» - «Геологія-2»
«Ягуар» – команда вільна від ігор