Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцька футбольна команда «Ягуар» стартувала на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 235

 

Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» розпочне змагання з наступного туру
Фото: Дмитро Білозерцев

Вчора, 15 травня, відбувся 1-й тур чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. У цьому турі стартувала кременчуцька команда «Ягуар», ще одна команда з Кременчука «Кремінь-2» стартує з наступного туру.


«Ягуар» у дебютному матчі в Нових Санжарах зійшовся зі «Стандартом». У важкому протистоянні кременчужани поступилися з рахунком - 2:0. Оглянути місцевий колорит футбольних баталій можна у світлинах Дмитра Білозерцева. 


Результати 1 туру в групі Б:

  • «Стандарт» (Нові Санжари) - «Ягуар» (Кременчук) - 2:0
  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Дружба» (Очеретувате) - 0:1
  • «Семенівка» (Семенівка) - «Темп» (Градизьк) - 1:1
  • «Альтаїр» (Бутенки) - ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) - 2:2
  • «Кремінь» – команда вільна від ігор


Анонс 2 туру, який відбудеться 22 та 23 травня: 

  • «Гірник Спорт-2» - «Семенівка»

  • «Дружба» - «Альтаір» 

  • «Темп» – «Стандарт»

  • «Кремінь-2» - «Геологія-2»

  • «Ягуар» – команда вільна від ігор

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Автор: Альона Душенко Фото: Дмитро Білозерцев
Теги: футбол Ягуар Кремінь-2
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