Кременчуцька футбольна команда «Ягуар» стартувала на чемпіонаті Полтавщини

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Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» розпочне змагання з наступного туру













Фото: Дмитро Білозерцев

Вчора, 15 травня, відбувся 1-й тур чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. У цьому турі стартувала кременчуцька команда «Ягуар», ще одна команда з Кременчука «Кремінь-2» стартує з наступного туру.





«Ягуар» у дебютному матчі в Нових Санжарах зійшовся зі «Стандартом». У важкому протистоянні кременчужани поступилися з рахунком - 2:0. Оглянути місцевий колорит футбольних баталій можна у світлинах Дмитра Білозерцева.





Результати 1 туру в групі Б:

«Стандарт» (Нові Санжари) - «Ягуар» (Кременчук) - 2:0

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Дружба» (Очеретувате) - 0:1

«Семенівка» (Семенівка) - «Темп» (Градизьк) - 1:1

«Альтаїр» (Бутенки) - ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) - 2:2

«Кремінь» – команда вільна від ігор





Анонс 2 туру, який відбудеться 22 та 23 травня: