Хто завтра, 17 травня, залишиться без світла у Кременчуці
Сьогодні, 12:00
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Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про можливі відключення електроенергії 17 травня. Це пов’язано з проведенням планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.
З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- просп. Свободи, 21,
- вул. Європейська, 70, 76, 76а,
- б-р Автокразівський, 7,
- пров. Героїв Бресту, 51, 57, 59, 105, 107
З 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Великокохнівська
- вул. Володимира Вернадського,
- вул. Чернишевського,
- вул. Рилєєва,
- вул. Портова,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- вул. Манагарова,
- вул. Східна,
- пров. Декабристів
- вул. Левітана,
- вул. Господарська,
- вул. Попова,
- вул. Суворова,
- пров. Господарський
- вул. Манагарова, 3а
- вул. Олексія Древаля,
- вул. Мечнікова,
- вул. Нечуя Левицького,
- пров. Петрівський,
- пров. Ціолковського,
- пров. Прибрежний,
- туп. Сонячний,
- вул. Канєвський,
- вул. Автозаводський,
- пр. Сонячний
- вул. Юрія Кондратюка,
- пров. Кооперативний,
- туп. Юрія Кондратюка,
- 1-й пр. Юрія Кондратюка
З 12.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Переяслівська,
- вул. Чкалова,
- вул. Андріївська,
- вул. Локомотивна,
- вул. Леонова,
- вул. Європейська,
- вул. Заміська,
- вул. Арсенальна,
- вул. Нагірна,
- вул. Чередницька,
- пров. Глінки,
- пров. Переяслівський,
- пров. Ново-Георгіївський,
- пров Веселий,
- пров Ланковий,
- пров Арсенальний,
- пров Чкалова,
- пр. Заміський