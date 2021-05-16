Кременчук, Споживач

Хто завтра, 17 травня, залишиться без світла у Кременчуці

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 311

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про можливі відключення електроенергії 17 травня. Це пов’язано з проведенням планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.


З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • просп. Свободи, 21,
  • вул. Європейська, 70, 76, 76а,
  • б-р Автокразівський, 7,
  • пров. Героїв Бресту, 51, 57, 59, 105, 107


З 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Великокохнівська
  • вул. Володимира Вернадського,
  • вул. Чернишевського,
  • вул. Рилєєва,
  • вул. Портова,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • вул. Манагарова,
  • вул. Східна,
  • пров. Декабристів
  • вул. Левітана,
  • вул. Господарська,
  • вул. Попова,
  • вул. Суворова,
  • пров. Господарський
  • вул. Манагарова, 3а
  • вул. Олексія Древаля,
  • вул. Мечнікова,
  • вул. Нечуя Левицького,
  • пров. Петрівський,
  • пров. Ціолковського,
  • пров. Прибрежний,
  • туп. Сонячний,
  • вул. Канєвський,
  • вул. Автозаводський,
  • пр. Сонячний
  • вул. Юрія Кондратюка,
  • пров. Кооперативний,
  • туп. Юрія Кондратюка,
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка


З 12.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Переяслівська,
  • вул. Чкалова,
  • вул. Андріївська,
  • вул. Локомотивна,
  • вул. Леонова,
  • вул. Європейська,
  • вул. Заміська,
  • вул. Арсенальна,
  • вул. Нагірна,
  • вул. Чередницька,
  • пров. Глінки,
  • пров. Переяслівський,
  • пров. Ново-Георгіївський,
  • пров Веселий,
  • пров Ланковий,
  • пров Арсенальний,
  • пров Чкалова,
  • пр. Заміський
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії
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