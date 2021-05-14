Вже 21 травня кременчужан почнуть вакцинувати від коронавірусу другою дозою

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14 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації очільник департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа доповів про перебіг вакцинації від COVID-19.





Пан Середа повідомив, що вже за тиждень, 21 травня, почнеться ревакцинація мешканців міста вакциною Astra Zeneka. Щеплюватимуть громадян, які отримали першу дозу наприкінці лютого - початку березня. В понеділок, 17 травня, очікується поставка вакцини. На даний момент першу дозу вакцини отримали 4952 мешканця міста.





Окрім того, наступного тижня Кременчук отримає Pfizer для вакцинації працівників освітньої галузі. Дві кременчуцькі мобільні бригади зараз проходять навчання, в результаті якого отримають відповідні сертифікати МОЗ.





Наразі у Кременчуці в наявності є вакцини Astra Zeneka і CoronaVac.