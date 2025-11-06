Теплий салат із виноградом — готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:03
Салат для святкового столу
Складові:
виноград — 200 г
цвітна капуста — половинка
сир халумі — 200 г
синя цибуля — 1 шт.
м’ята — 2-3 гілочки
олія — 2 ст. л.
вершкове масло — 1 ст. л.
сіль, перець — на смак
улюблені горіхи — на смак
олія, лимонний сік — для заправки
- Цвітну капусту помити, нарізати шматочками, посолити. На сковорідці розігріти вершкове масло та столову ложку олії. Обсмажити капусту до золотистого кольору. Готову капусту перекласти на паперові рушники, щоб прибрати залишки жиру.
- Халумі нарізати шматочками завтовшки з палець, викласти на ту ж саму сковорідку, де смажилася капуста, додати столову ложку олії. Смажити, поки сир не зарум’яниться з обох сторін.
- Цибулю почистити, нашаткувати півкільцями, з м’яти обірвати листочки. Скласти все в миску, додати капусту, сир і виноград. Збризнути олією та лимонним соком, посипати горішками та подавати.
