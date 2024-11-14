Рекрутинг, на відміну від мобілізації, можна пройти багатьма способами — Полтавський ОТЦК

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 207

Головною відмінністю рекрутингу від мобілізації є те, що це добровільна форма приєднання до лав Сил оборони України

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу, який відбувся 13 листопада, пояснив головну відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосив, що для проходження рекрутингу на відміну від мобілізації є багато шляхів.

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Він зауважив, що зараз з’явилося дуже багато можливостей долучитися до ЗСУ саме добровільно, тобто за контрактом, адже діють декілька рекрутингових платформ, основні з яких: LobbyX, OLX.ua, Work.ua, robota.ua,

— На сайті АрміяInform працює своєрідний ресурс, який об'єднує всі ці вакансії в одному місці. Крім того, в «Резерв+» з’явилися вакансії. Це спільний проєкт з LobbyX. Крім онлайн-платформ, також працюють центри рекрутингу української армії. Це проєкт міністерства оборони. Станом на тепер, відкрито 44 центри рекрутингу по всій Україні — є всі дані про них, контакти, адреси . У Полтавській області відкрито 5 таких центрів — це більше, ніж в середньому в інших областях, — зазначив представник Полтавського ОТЦК.

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Роман Істомін розповів, що також працюють рекрутингові проєкти окремих підрозділів Сил оборони України, згадавши 3-тю окрему штурмову бригаду, 110-ту та 72-гу окремі механізовані бригади та інші з’єднання ЗСУ та Нацгвардії. Серед них популярне створення власних сайтів, які спрямовані саме на рекрутинг.

— У тій чи іншій формі рекрутинг працює зараз, мабуть, у кожному підрозділі. Щонайменше, це на власних ресурсах в соцмережах. Крім цього, є проєкт Міністерства оборони «Будь собою». Це рекламний проєкт, спрямований якраз на те, щоб донести до громадськості, що у війську не обов’язково потрібні штурмовики, стрільці, гранатометники, танкісти, артилеристи. Є спеціальності, які цивільний громадянин може легко опанувати, зважаючи на власний фах та досвід роботи. Тобто, чоловік чи жінка обирає відповідно до фаху військову спеціальність. Це головна ідея даного проєкту, — розповів речник Полтавського ОТЦК.

Варто додати, що деякі підрозділи ЗСУ рекрутинг проводять з гумором та креативом. Як приклад, рекрутинг 47 окремої механізованої бригади.

Роман Істомін пояснив, що на цій платформі розміщують вакансії бригад та згадав про ще один рекрутинговий проєкт, який спрямований на набір фахівців БпЛА.

— Це і механіки, і інженери, і пілоти, тому що зараз БПЛА — це вже не лише одна людина, яка керує безпілотником. Зараз там вже працюють цілими командами. І це напрямок, який дуже стрімко розвивається. Як відомо, у нас наразі в ЗСУ створенні Сили безпілотних систем. Тобто це дуже актуально, сучасно та потрібно, бо береже життя наших воїнів, — зазначив він.

Речник Полтавського ОТЦК також зауважив, що безпосередньо рекрутингом займаються і ТЦК та СП.

— Рекрутинг ТЦК та СП залишається найближчим до громадянина, тому що ТЦК та його відділи є у 27 населених пунктах в області. Тобто це 27, умовно кажучи, рекрутингових центрів. Вони є найдоступнішими, найпростішими й спеціалісти ТЦК завжди готові допомогти громадянину обрати ту спеціальність, яку він шукає, проконсультувати та допомогти долучитися до Сил оборони, — додав Роман Істомін.

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Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав про ще один шлях для рекрутингу — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.

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Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники та заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також пояснили, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.