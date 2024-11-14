Рекрутинг, на відміну від мобілізації, можна пройти багатьма способами — Полтавський ОТЦК

Головною відмінністю рекрутингу від мобілізації є те, що це добровільна форма приєднання до лав Сил оборони України
Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу, який відбувся 13 листопада, пояснив головну відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосив, що для проходження рекрутингу на відміну від мобілізації є багато шляхів.
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Він зауважив, що зараз з’явилося дуже багато можливостей долучитися до ЗСУ саме добровільно, тобто за контрактом, адже діють декілька рекрутингових платформ, основні з яких: LobbyX, OLX.ua, Work.ua, robota.ua,
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Роман Істомін розповів, що також працюють рекрутингові проєкти окремих підрозділів Сил оборони України, згадавши 3-тю окрему штурмову бригаду, 110-ту та 72-гу окремі механізовані бригади та інші з’єднання ЗСУ та Нацгвардії. Серед них популярне створення власних сайтів, які спрямовані саме на рекрутинг.
Варто додати, що деякі підрозділи ЗСУ рекрутинг проводять з гумором та креативом. Як приклад, рекрутинг 47 окремої механізованої бригади.
Роман Істомін пояснив, що на цій платформі розміщують вакансії бригад та згадав про ще один рекрутинговий проєкт, який спрямований на набір фахівців БпЛА.
Речник Полтавського ОТЦК також зауважив, що безпосередньо рекрутингом займаються і ТЦК та СП.
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Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав про ще один шлях для рекрутингу — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.
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Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники та заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.
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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також пояснили, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.
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