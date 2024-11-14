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У Полтаві викрили схему заволодіння 2,5 мільйонами держкоштів на ремонті пожежного депо

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 149 Коментарів: 1

 Підприємця підозрюють у зловживанні службовим становищем і підробленні документів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області викрили схему заволодіння державними коштами на суму близько 2,5 млн грн, що виділялися на капітальний ремонт пожежного депо в Полтаві. Інженеру з технічного нагляду за цими роботами повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та підробці документів. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що у 2023 році між Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення та приватним підприємством було укладено договір на ремонтні роботи. Однак інженер, відповідальний за технічний нагляд, підписав акт виконаних робіт, попри те, що підрядник не виконав роботи належним чином. Це призвело до збитків на майже 2,5 млн грн для бюджету.

 

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури підозрюваному висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем і службове підроблення). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Досудове розслідування триває, і правоохоронці встановлюють повне коло причетних до цього злочину осіб.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ прокуратура Полтавщини зловживання підробка документів
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Коментарі: 1

1 147
Andron777:
Сьогодні, 16:44

А кришував цього інженера хто? Звісно, що його начальник чи начальники. Шо тут шукати?smirk


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