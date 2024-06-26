Полтавцям виділили майже 200 тис. грн на будматеріали для постраждалих внаслідок обстрілів будинків

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 3

Міська влада Полтави виділила 176 тисяч гривень на будматеріали для громадян, чиї будинки постраждали внаслідок ракетних ударів по місту у червні. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської міської ради.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ПМР організував доставлення та видачу необхідних матеріалів.

Відповідно до запитів, власникам пошкоджених будинків виділили шифер, панель OSB, плівку поліетиленову, дошки та інші матеріали, необхідні для ліквідації наслідків.

Усю необхідну допомогу громадянам надають комунальники та волонтери.

Нагадаємо, протягом червня армія РФ двічі вдарила по Полтавьскій громаді крилатими ракетами.

7 червня армія РФ вдарила крилатою ракетою Х-59 по приватному будинку у Полтавській громаді. На той час у приміщенні перебувала жінка — 46-річна Наталія Горячун. Рятувальникам вдалося дістати потерпілу з-під завалів та у тяжкому стані відвезти до лікарні. Лікарі до останнього боролися за життя Наталії, проте на наступний день вона померла.

Вдруге армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавського району 17 червня, близько 14.06. Рятувальники загасили пожежу, яка розгорілася на території площею близько 100 м². Ударна хвиля пошкодила і житлові та адміністративні будівлі, що розташовані поруч. Зруйновані і ліній електропередач — без світла наразі перебувають 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Поліція Полтавщини спільно з представниками СБУ та прокуратури документують наслідки воєнного злочину армії РФ проти України. За даними прокуратури області, попередньо армія РФ застосувала для удару крилату ракету Х-59.