У неділю для кременчужан проведуть тренінг із надання домедичної допомоги (афіша)

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 96

Цієї неділі, 30 червня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Серцево-легенева реанімація». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 3,5-4 години.

Після теоретичної частини учасники тренінгу матимуть змогу попрактикуватися із навчальним манекеном, тренажером АЗД (автоматичний зовнішній дефібрилятор) та мішком Амбу.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

2 пари гумових рукавичок;

нотатник та ручку;

зручний одяг.

Нагадаємо, ще один тренінг-практикум Роман Бутрімов проведе і в суботу, 29 червня. Його тема — «Застосування бандажа. Перев’язки».