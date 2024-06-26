Цієї неділі, 30 червня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Серцево-легенева реанімація». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.
Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 3,5-4 години.
Після теоретичної частини учасники тренінгу матимуть змогу попрактикуватися із навчальним манекеном, тренажером АЗД (автоматичний зовнішній дефібрилятор) та мішком Амбу.
Із собою учасникам необхідно мати:
Нагадаємо, ще один тренінг-практикум Роман Бутрімов проведе і в суботу, 29 червня. Його тема — «Застосування бандажа. Перев’язки».
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