Цієї суботи кременчужан навчатимуть накладати бандажі та робити перев'язки (афіша)

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 94

Цієї суботи, 29 червня, кременчуцький волонтер Роман Бутрімов проведе для містян практикум на тему «Застосування бандажа. Перев’язки». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок заходу об 16.00. Триватиме тренінг 2 години.

Роман ознайомить учасників практикуму із бандажем та різними його варіантами. Усі бажаючі зможуть відпрацювати техніку накладання тиснучих та фіксуючих повʼязок бандажем, а також покращать навичку накладання повʼязок звичайними бинтами.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

2 пари гумових рукавичок;

3 марлевих бинти 7×14 см;

зручний одяг.

Нагадаємо, на минулих вихідних Роман Бутрімов проводив тренінги «Десмургія. Накладання пов’язок» та «Starlink. Застосування супутникового зв’язку».