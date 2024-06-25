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Календар городника: що і коли садити у липні

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 138

В липні на городі роботи багато. Розібратися що в які дні робити, допоможе календар городника

У липні в саду та на городі чимало справ. Зокрема йдеться про полив, прополювання та підживлення. Пильного догляду потребують плодові дерева, які у цей період атакують шкідники. Також є час для висадки різних культур і для збору врожаю.

Сприятливі дні для посадки: це 1, 2, 12-20, 24, 25, 28, 29 липня. Звісно, слід звертати увагу й на погодні умови. Зберігайте собі перелік вдалих дат для найкращих сходів.

Є час на висадку коренеплодів. Навіть якщо ви не встигли посадити картоплю — не біда, бо ще можете це зробити.

  • Картопля, морква, буряк — 1, 2, 28, 29 липня.
  • Томати — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 липня;
  • Перець — 15, 16, 19, 20 липня;
  • Огірки — 1, 2, 12-20, 28, 29 липня;
  • Капуста — 12-16 липня;
  • Кабачки, патисони, гарбуз — 15, 16, 19, 20 липня.

Другий місяць літа — гарний час для висадки різних трав і зелені:

  • Салати, цикорій — 12-16, 19, 20, 26, 27 липня;
  • Шпинат — 1, 2, 19, 20, 24-29 липня;
  • Кріп, петрушка, кінза — 12-20 липня;
  • Базилік, материнка, розмарин, інші трави — 10-14, 26, 27 липня.
  • Ягідні і фруктові дерева чи кущі:
  • Суниця й полуниця — 1-4, 15, 16, 28-31 липня;
  • Смородина — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 липня;
  • Малина, ожина — 1, 2, 15, 16, 26-31 липня;
  • Аґрус — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 липня;
  • Виноград — 1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29 липня.

Декоративні рослини:

  • Однорічники — 10-14 липня;
  • Цибулинні та бульбові — 1-4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28-31 липня;
  • Трав’янисті багаторічники — 10-14 липня;
  • Хвойні — 6, 10, 11 липня;
  • Кущі та дерева — 1, 2, 8-11, 17, 18, 28, 29 липня.

Несприятливі дні для посадки: 5-7, 21- 23 липня.

У цей час можна зайнятися поливом, збором малини, аґрусу, смородини та ожини. Добре буде підживити рослини органічними добривами, привести до ладу полуницю, обрізавши вуса та сухе листя у молодої, стару ж — просто скосити.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: посівний календар літо город календар городника
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