Календар городника: що і коли садити у липні

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 138

В липні на городі роботи багато. Розібратися що в які дні робити, допоможе календар городника

У липні в саду та на городі чимало справ. Зокрема йдеться про полив, прополювання та підживлення. Пильного догляду потребують плодові дерева, які у цей період атакують шкідники. Також є час для висадки різних культур і для збору врожаю.

Сприятливі дні для посадки: це 1, 2, 12-20, 24, 25, 28, 29 липня. Звісно, слід звертати увагу й на погодні умови. Зберігайте собі перелік вдалих дат для найкращих сходів.

Є час на висадку коренеплодів. Навіть якщо ви не встигли посадити картоплю — не біда, бо ще можете це зробити.

Картопля, морква, буряк — 1, 2, 28, 29 липня.

Томати — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 липня;

Перець — 15, 16, 19, 20 липня;

Огірки — 1, 2, 12-20, 28, 29 липня;

Капуста — 12-16 липня;

Кабачки, патисони, гарбуз — 15, 16, 19, 20 липня.

Другий місяць літа — гарний час для висадки різних трав і зелені:

Салати, цикорій — 12-16, 19, 20, 26, 27 липня;

Шпинат — 1, 2, 19, 20, 24-29 липня;

Кріп, петрушка, кінза — 12-20 липня;

Базилік, материнка, розмарин, інші трави — 10-14, 26, 27 липня.

Ягідні і фруктові дерева чи кущі:

Суниця й полуниця — 1-4, 15, 16, 28-31 липня;

Смородина — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 липня;

Малина, ожина — 1, 2, 15, 16, 26-31 липня;

Аґрус — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 липня;

Виноград — 1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29 липня.

Декоративні рослини:

Однорічники — 10-14 липня;

Цибулинні та бульбові — 1-4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28-31 липня;

Трав’янисті багаторічники — 10-14 липня;

Хвойні — 6, 10, 11 липня;

Кущі та дерева — 1, 2, 8-11, 17, 18, 28, 29 липня.

Несприятливі дні для посадки: 5-7, 21- 23 липня.

У цей час можна зайнятися поливом, збором малини, аґрусу, смородини та ожини. Добре буде підживити рослини органічними добривами, привести до ладу полуницю, обрізавши вуса та сухе листя у молодої, стару ж — просто скосити.