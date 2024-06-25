Календар городника: що і коли садити у липні

У липні в саду та на городі чимало справ. Зокрема йдеться про полив, прополювання та підживлення. Пильного догляду потребують плодові дерева, які у цей період атакують шкідники. Також є час для висадки різних культур і для збору врожаю.
Сприятливі дні для посадки: це 1, 2, 12-20, 24, 25, 28, 29 липня. Звісно, слід звертати увагу й на погодні умови. Зберігайте собі перелік вдалих дат для найкращих сходів.
Є час на висадку коренеплодів. Навіть якщо ви не встигли посадити картоплю — не біда, бо ще можете це зробити.
Другий місяць літа — гарний час для висадки різних трав і зелені:
Декоративні рослини:
Несприятливі дні для посадки: 5-7, 21- 23 липня.
У цей час можна зайнятися поливом, збором малини, аґрусу, смородини та ожини. Добре буде підживити рослини органічними добривами, привести до ладу полуницю, обрізавши вуса та сухе листя у молодої, стару ж — просто скосити.
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