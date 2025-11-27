Олена Шуляк
"єЯсла" та "єСадок": деталі нових державних програм
ГО "Захист держави"
Кременчук долучився до літературного маршруту: Василь Шкляр презентував «Рік Шершня»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві під час пошуково-рятувальних робіт у водоймі знайшли тіло 17-річного юнака

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 240

 

Поліція з’ясовує обставини загибелі неповнолітнього

Сьогодні, 27 листопада, під час чергового етапу пошуково-рятувальних робіт у Шевченківському районі Полтави у річці виявили тіло зниклого юнака. Про це повідомили в Слідчому управлінні поліції Полтавщини.

До масштабної пошукової операції були залучені працівники Полтавського райуправління поліції та підпорядкованих підрозділів, водолази підводного розмінування ДСНС Полтави й Кременчука, а також фахівці комунальної «Рятувально-водолазної служби» Полтавської обласної ради. Саме водолази цієї служби виявили тіло юнака у водоймі.

За попередніми даними, видимих слідів насильницької смерті на тілі неповнолітнього не виявлено. Для визначення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми повідомляли, що рятувальники ДСНС обстежили водойму і не знайшли тіло зниклого юнака. Учора обстеження водойми проводилося за допомогою підводного дрона «Deep Trekker» та водолазами. Також було обстежено прибережну зону та поверхню водного плеса. Пошукові роботи були продовжені сьогодні на іншій водоймі.

Про те що у Полтаві потонула людина ми писали ще 23 листопада.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини потопельник Полтава ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх