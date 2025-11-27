У Полтаві під час пошуково-рятувальних робіт у водоймі знайшли тіло 17-річного юнака

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 240

Сьогодні, 27 листопада, під час чергового етапу пошуково-рятувальних робіт у Шевченківському районі Полтави у річці виявили тіло зниклого юнака. Про це повідомили в Слідчому управлінні поліції Полтавщини.

До масштабної пошукової операції були залучені працівники Полтавського райуправління поліції та підпорядкованих підрозділів, водолази підводного розмінування ДСНС Полтави й Кременчука, а також фахівці комунальної «Рятувально-водолазної служби» Полтавської обласної ради. Саме водолази цієї служби виявили тіло юнака у водоймі.

За попередніми даними, видимих слідів насильницької смерті на тілі неповнолітнього не виявлено. Для визначення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми повідомляли, що рятувальники ДСНС обстежили водойму і не знайшли тіло зниклого юнака. Учора обстеження водойми проводилося за допомогою підводного дрона «Deep Trekker» та водолазами. Також було обстежено прибережну зону та поверхню водного плеса. Пошукові роботи були продовжені сьогодні на іншій водоймі.

Про те що у Полтаві потонула людина ми писали ще 23 листопада.