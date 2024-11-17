Фоторепортаж з місця падіння уламка ракети у Кременчуці

17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.
У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.
Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень, а о 10.55 — скасували. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.
Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.