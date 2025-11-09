У Кременчуці попрощались з колишньою викладачкою гуманітарно-технологічної академії Галиною Романенко

6 листопада у Кременчуці померла Галина Василівна Романенко, колишня викладачка Кременчуцького педучилища (Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії — редю). Їй було 79 років. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці закладу.
Галина Романенко народилася в селі Мар’ївка (Казахстан), 1953 року з родиною переїхала до Кременчука. 1965-го закінчила музичне училище по класу баяна й працювала викладачкою в музичних школах. У 1974 році здобула освіту «музика і співи» в Кіровоградському педінституті.
З 1969 по 2005 рік викладала музику в Кременчуцькому педучилищі: була класною керівницею, очолювала профком, брала активну участь у виховній роботі та концертах.
Колектив і студенти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії та учні ліцею «Політ» висловили щирі співчуття рідним і близьким.
Прощання з Галиною Романенко відбулося 8 листопада на Свіштовському кладовищі.
