Міський бюджет Кременчука по власним доходам виконаний лише на 81%: у чому причина

Переглядів: 771

На фінансування комунальних медіа (КТРК) у міському бюджеті на 2025 рік передбачено 24 млн 575 тис. грн — станом на 1 жовтня витрачено 17,3 млн грн, або 99,7% від плану на 9 місяців

У п’ятницю в останній день жовтня на сесії Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про виконання міського бюджету за 9 місяців 2025 року. Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення, станом на 1 жовтня 2025 року до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади (без урахування офіційних трансфертів) надійшло майже 2 млрд 112 млн грн, у тому числі до загального фонду — 2 млрд 56 млн грн. Це на 15,9% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Втім, загальний фонд міського бюджету по надходженням виконаний лише на 81%. Недовиконання складає понад 480 млн грн!

По офіційних трансфертах до міського бюджету за 9 місяців надійшло трохи більш як 404 млн грн, або 101,1% від запланованої на цей період суми. Станом на 1 жовтня план по надходженням до загального фонду бюджету в цілому (з урахуванням офіційних трансфертів) виконаний на 83,8% (недовиконання становить 476 млн грн).

Джерела доходів міського бюджету

У пояснювальній записці департаменту фінансів йдеться про те, що загальний фонд бюджету Кременчуцької міської територіальної громади формується з податкових, неподаткових надходжень та офіційних трансфертів.

Фактично на 1 жовтня до міського бюджету надійшло:

податкових надходжень — 2 млрд 18 млн грн (питома вага — 82%),

неподаткових надходжень — 38 млн грн (1,6%),

офіційних трансферів — 404,4 млн грн (16,4%).

Основними джерелами дохідної частини загального фонду місцевого бюджету є чотири податки, питома вага яких складає 96,3%, а загалом вони дали 2 млрд 56 млн грн доходів. Це:

податок та збір на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 1 млрд 265 млн грн (61,5%);

єдиний податок — 314 млн грн (15,3%);

акцизний податок — 231 млн грн (11,3%);

земельний податок — майже 168 млн грн (8,2%).

Найбільше невиконання плану з ПДФО

За 9 місяців року значно не виконано планові показники по податку на доходи фізичних осіб (71,5% — недоотримано 505 млн грн). Хоча у порівнянні з відповідним періодом минулого року ПДФО надійшло на 141 млн грн більше. Отже, невиконання бюджету Кременчуцької міської територіальної громади по доходах насамперед обумовлено невиконанням плану надходжень по ПДФО.

— На сьогодні ситуація така ж, як і минулого року, а саме: зниження обсягів виробництва на деяких підприємствах міста, перехід працівників на вимушений простій або дистанційну роботу, неплатоспроможність платників у зв’язку із погіршенням їх фінансового стану, — йдеться у пояснювальній записці.

По єдиному податку виконання склало 98,7% (недоотримано 4 млн грн), а у порівнянні з минулим роком фактичні надходження зросли на 20,8%. Ставки єдиного податку були збільшені для окремих категорій платників рішенням Кременчуцької міської ради 5 липня 2024 року. Це і призвело до зростання надходжень від цього податку.

Водночас станом на 1 жовтня перевиконано планові показники по надходженнях від акцизного податку — 107%, або понад 15 млн грн перевиконання. У 2025 році відбулося істотне підвищення акцизів на тютюнові вироби. Зміни також торкнулися й електронних пристроїв для куріння.

По податку на нерухоме майно при плані 28,2 млн грн фактично надійшло 33,2 млн грн.

По платі за землю виконання плану забезпечено на 101,4% (перевиконання на 2,3 млн грн).

А по спеціальному фонду міського бюджету ситуація виглядає значно гірше — надійшло лише 49,1% грошей від запланованих. Порівняно з минулим роком зросли надходження від продажу землі та по цільовому фонду, але зменшились по спеціальному фонду коштом продажу майна.

Виконання бюджету по видатках

Видатки бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік були затверджені в обсязі 3 млрд 880 млн грн, з них видатки загального фонду — 3 млрд 283 млн грн. У тому числі освітня субвенція з державного бюджету — 245,9 млн грн.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету станом на 1 жовтня передбачений в сумі 2 млрд 393 млн грн, а реальні касові видатки склали 2 млрд 74 млн грн, тобто 86,7% від запланованого.

Враховуючи введення в країні воєнного стану, рішенням Кременчуцької міської ради затверджено Міську комплексну Стабілізаційну програму на 2025 рік в сумі 700 млн грн та створено Стабілізаційний фонд.

Обсяг бюджетних коштів витрачених з цього фонду за 9 місяців становить понад 604 млн грн. Основними напрямками витрат є:

видатки, пов’язані з укріпленням обороноздатності та функціонування підрозділів ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів;

надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу;

видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам;

проведення поточних та капітальних ремонтів, облаштування найпростіших укриттів (споруд), підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття в закладах соціально культурної сфери, житлових будинках та комунальних підприємствах.

На що витрачали міський бюджет

Видатки загального фонду на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівникам бюджетної сфери за 9 місяців 2025 року склали 999 млн грн (97,3% від плану).

Видатки на медикаменти — майже 4 млн грн (90,8%).

Видатки на харчові продукти — 25 млн грн (88,4%).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 221 млн грн (75,5%).

Станом на 1 жовтня виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 104,2 млн грн. Найбільша заборгованість по таких статтях видатків:

оплата праці і нарахування на заробітну плату — майже 7 млн грн,

оплата послуг (крім комунальних) — 2,4 млн грн,

оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 5,6 млн грн,

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 75 млн грн.

Видатки із міського бюджету на житлово-комунальне господарство на 2025 рік сплановані у сумі 581 млн грн, а видатки за 9 місяців склали понад 291 млн грн (67,2% асигнувань на звітний період).

На інвестиційні проєкти у 2025 році було передбачено направити 147 млн грн. Фактично витратили лише 10 млн грн.

Зокрема, на утримання та розвиток наземного електротранспорту на 2025 рік передбачені видатки в сумі 107,8 млн грн, а за 9 місяців витратили 75 млн грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на 2025 рік передбачено асигнування в сумі 182 млн грн, витрачено 92 млн (76,9% плану на звітний період).

На фінансову підтримку комунальних медіа (міської телерадіокомпанії — КТРК) на 2025 рік передбачено кошти в сумі 24 млн 575 тис. грн — станом на 1 жовтня витрачено 17,3 млн грн, або 99,7% від плану на 9 місяців.

Погашення кредитів комунальних підприємств

Видатки на виконання наданих місцевих гарантій на 2025 рік за кредитами КП «Кременчукводоканал» у міському бюджеті визначені в сумі 19 428,7 тис. грн — за 9 місяців сплачено лише 12,2 млн грн.

Теж саме по КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» — при річному плані у 66,2 млн грн з міського бюджету станом на 1 жовтня виплачено 36,9 млн грн.

За проєктом підвищення енергоефективності громадських будівель при плані на 2025 рік у сумі 68,9 млн грн виплачено 19,1 млн.

