Час продажу алкоголю у Кременчуці знову скоротять — джерела

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 1 101 Коментарів: 2

Збільшення часу продажу мало вступити в дію відзавтра

Як 6 березня «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел, час продажу алкоголю на Полтавщині знову скоротять. Рішення вчора, 5 березня, прийняла Рада оборони області на прохання правоохоронців.

З 7 березня спиртне у магазинах та закладах мали продавати з 4.00 до 24.00, тепер час продажу повернеться до попереднього — із 8.00 до 22.00.

Як продавали алкоголь на Полтавщині після початку повномасштабного вторгнення

Заборону на продаж усіх алкогольних виробів на Полтавщині запровадили 1 березня 2022 року.

З 19 березня 2022 року у Полтавській ОВА дозволили продавати пиво та слабоалкогольні напої (із вмістом спирту не більше 5%).

Продаж міцного алкоголю відновили 2 квітня 2022 року, проте обмежили час на це: придбати його можна було із 12.00 до 18.00.

Із 19 листопада 2022 року спиртне можна було купувати із 12.00 до 20.00.

Із 15 грудня 2022 року купити алкоголь можна було із 10.00 до 21.00.

Останнє рішення щодо часу продажу алкоголю було змінено у серпні 2023 року — з того дня його можна було придбати із 8.00 до 22.00.