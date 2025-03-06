Кременчуцьких старшокласників, які вивчають «Захист України» на базі ліцею № 4, можуть організовано підвозити до закладу

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Наразі у ліцеї № 4 облаштовується осередок, де учні 10 та 11 класів кременчуцьких ліцеїв вивчатимуть дисципліну «Захист України»

У Кременчуці на базі ліцею № 4 «Кремінь» облаштовується осередок, де учні 10 та 11 класів ліцеїв міста вивчають дисципліну «Захист України». Діяльність цього осередку обговорили учора, 5 березня, під час засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації.

Виконувачка обов’язків керівника департаменту освіти Світлана Михайленко повідомила, що нині на умовах співфінансування триває облаштування цього осередку, завершити його планують до кінця травня. Щотижня заклад відвідуватимуть учні 10 та 11 класів із ліцеїв Кременчука, де вивчатимуть «Захист України».

Водночас у депутатів виникло питання, як учні мають добиратися до ліцею на урок. Адже деякі ліцеї розташовані на Правобережжі чи Молодіжному. Пані Світлана повідомила, що усі учні організовано доїжджають до ліцею муніципальним транспортом.

Натомість секретар міськради Юрій Гриценко заявив, що у міста є автобус, і можна було б вирішити питання, щоб учнів із віддалених ліцеїв привозили на уроки організовано. Він ще обговорить це питання із міським головою, і тоді, у разі необхідності, учням можуть дещо відкоригувати розклад, аби можна було перевезти на заняття усіх.

Нагадаємо, станом на початок 2025 року на Полтавщині уже працюють 37 таких осередків із вивчення «Захисту України». На їх облаштування держава виділяє 83,5 мільйона гривень субвенції.

У вересні минулого року Антон Чубенко зазначав, що такі навчальні осередки функціонують у 30-ти громадах області. У Кременчуцькому районі такі осередки працюватимуть у Глобинській, Градизькій, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Кременчуцькій та Семенівській громадах.