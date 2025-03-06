Сьогодні на Крюківському кар'єрі проводитимуться контрольовані вибухи

Сьогодні, 6 березня, у Кременчуці на Крюківському кар'єрі будуть проведені контрольовані заплановані вибухи. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Відомо, що вибухи лунатимуть у період із 12.00 до 16.00.
На цей час містян просять зберігати спокій та утриматися від обговорення у соцмережах місць та напрямів, звідки вибухи лунають.
Нагадаємо, контрольовані вибухи на Крюківському кар'єрі уже проводилися 4 березня.
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