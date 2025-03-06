Сьогодні на Крюківському кар'єрі проводитимуться контрольовані вибухи

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 131

Містян закликають зберігати спокій та не повідомляти про місця, звідки вибухи лунатимуть

Сьогодні, 6 березня, у Кременчуці на Крюківському кар'єрі будуть проведені контрольовані заплановані вибухи. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Відомо, що вибухи лунатимуть у період із 12.00 до 16.00.

На цей час містян просять зберігати спокій та утриматися від обговорення у соцмережах місць та напрямів, звідки вибухи лунають.

Нагадаємо, контрольовані вибухи на Крюківському кар'єрі уже проводилися 4 березня.