На котельні замість зруйнованої ТЕЦ влада Кременчука хоче витратити 2,34 млрд гривень

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 442

Міська влада не дослухалась розпоряджень військової адміністрації району щодо створення комісії, яка б розглянула усі варіанти опалення жилих будинків лівобережної частини міста замість зруйнованої окупантами ТЕЦ. Натомість у міськраді «протягнули» рішення про будівництво трьох нових котелень орієнтовною вартістю 2,34 млрд гривень. Однак невідомо, звідки Кременчук, по-перше, знайде такі гроші, по-друге, на чому ґрунтується така величезна сума. При цьому весь проєкт мають намір реалізувати до травня 2023 року

20 травня 2022 року на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли рішення «Про затвердження Програми нового будівництва теплогенеруючих потужностей лівобережної частини міста Кременчука на 2022-2023 роки».

Мова йде про будівництво трьох котелень орієнтовною потужністю не менше 250 МВт/год для опалення та забезпечення гарячою водою лівобережної частини Кременчука замість зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ.

Ініціатор розробки програми - виконком Кременчуцької міськради та відділ енергоменеджменту. Орієнтовний обсяг фінансування програми - 2,34 млрд гривень, у тому числі проєктні роботи - 20,5 млн гривень. Кошти буде освоювати Департамент житлово-комунального господарства. Конкретного джерела фінансування в проєкті рішення не вказали. Зазначено, що це державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Кременчуцької громади, кошти інвесторів та інші джерела. У мерії мають намір реалізувати вказану програму до травня 2023 року.

У пояснювальній записці вказано, що, враховуючи споживання газу котельні центральної частини міста та для стабілізації роботи системи газопостачання з урахуванням сучасного рівня споживання газу, необхідно збудувати автоматизовану газорозподільчу станцію продуктивністю 20 тис. м³/год та 11 км газових мереж. Також попередньо визначились із місцями будівництва котелень з можливістю під’єднання їх до існуючої теплової мережі міста.

Зазначимо, що проєкт рішення про затвердження нового будівництва теплогенеруючих потужностей з'явився у депутатів напередодні, 19 квітня. Пересічним кременчужанам цей документ не побачити: від початку війни в Україні мерія Кременчука не публікує ані проєктів, ані прийнятих рішень виконкому та міської ради на відміну від Київської міської ради, яка постійно публікує цю публічну інформацію.

За нашими даними, з 35 зареєстрованих депутатів на сесії «за» прийняття програми проголосувало 24, 1 - проти, 1 утримався, інші не голосували.

По завершенні сесії міський голова Віталій Малецький написав на своїй сторінці у фейсбук, що «хоча повне завершення проєкту заплановано на 2023 рік, роботи планується виконати таким чином, щоб до початку зими мати рівень генерації потужностей для достатньої температури теплоносія в мережах міста».

Наскільки реальні такі плани міської влади - покаже час. Однак очевидно, що прийнятим рішенням мерія відкинула інші можливі варіанти вирішення проблеми постачання тепла на лівобережжя.

Так, після першого «прильоту» по ТЕЦ голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив про намір відновити ТЕЦ до початку опалювального сезону. Збитки оцінювали у 500-800 млн гривень, кошти планували залучити з міського, обласного та державного бюджетів.

Однак після другого «прильоту» ситуація значно погіршилась, і тоді в області заговорили про будівництво нових котелень замість реконструкції ТЕЦ.

13 травня Кременчуцька військова адміністрація видала наказ щодо створення комісії при виконкомі Кременчуцької міськради із залученням фахівців житлово-комунального господарства, газопостачальних кампаній, яка має розглянути усі можливі варіанти опалення житлових будинків. У тому числі - щодо можливості переходу на індивідуальне опалення квартир у тих будинках, де це можливо, або перехід на автономне опалення цілих будинків шляхом встановлення будинкових котелень.

Проте комісію у міськраді не створили. Вже 16 травня міський голова Віталій Малецький разом із нардепом від Кременчука Юрієм Шаповаловим з'явилися в ефірі із заявою про намір побудувати резервне джерело теплопостачання, тобто вищезгадані котельні.

- Протягом тижня ми плануємо підготувати всі необхідні розрахунки та альтернативне бачення розв'язання даного питання - створення резервних допоміжних або в подальшому - основних теплогенеруючих потужностей, - сказав Віталій Малецький під час засідання парламентського комітету комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Він також зазначив, що єдиний напрямок фінансування як проєктних, так і будівельних робіт, - це залучення грантової підтримки та кредитних коштів.

Тож на сьогодні залишаються незрозумілими шляхи фінансування проєкту міської влади з будівництва нових котелень замість ТЕЦ. 2,3 млрд гривень - надто великі кошти. Також незрозуміло, звідки взагалі взята ця сума - технічне обгрунтування міська влада не оприлюднила.

До речі, вартість будівництва двох нових котелень на Раківці (нехай і меншої потужності), коштує майже 7 мільйонів євро - це близько 215 млн гривень - проти 2,34 млрд за три пропоновані котельні.