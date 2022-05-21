Кременчужанин знайшов на вулиці гаманець і допоміг повернути його власниці

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Сьогодні, 21 травня, на лінію 102 звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що знайшов підозрілі речі. Прибувши на виклик, інспектори патрульної поліції виявили гаманець, який невдовзі повернули власниці.

Тож саме завдяки пильності містян патрульні поліцейські повернули втрачену річ власниці. Поліція дякує усім небайдужим громадянам, які повідомляють про знахідки, передають документи або речі патрульним і таким чином сприяють швидким та ефективним пошукам власника.