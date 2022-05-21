Жах: на Харківщині рашисти ґвалтували немовлят та пенсіонерів

Про звірства російських нелюдів розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова
Стало відомо, що російські військовослужбовці на Харківщині ґвалтували немовлят і пенсіонерів. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Впродовж цього тижня на гарячу лінію психологічної допомоги надходять повідомлення переважно із Харківської області, яку зараз ЗСУ активно звільняють від росіян. Телефонують і самі жертви насилля, і їхні родичі. Наприклад, лише за одну годину через пережите сексуальне насильство звернулися 10 людей, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років. За добу – 56 дзвінків.
В інтерв'ю британському тижневику The Sunday Times Людмила Денісова розповіла:
Сексуальні злочини вчиняли переважно молоді солдати 20-25 років, вони робили це публічно на очах інших членів сім'ї.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини кваліфікує це як геноцид українського народу з особливою жорстокістю. Такі звірства – це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його сутності, моралі цивілізованого світу. Омбудсмен зазначила, що звернеться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення росії в Україну з проханням врахувати ці факти геноциду українського народу.
Заяви цих українців — лише верхівка айсберга, оскільки не всі жертви готові публічно розповідати про факт зґвалтування, побоюючись осуду та сумніваючись, що злочинці будуть покарані.
Разом з тим, генпрокурори п'яти країн заявили про підтримку України у розслідуванні воєнних злочинів рф. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.
Генеральні прокурори Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії підтримали генпрокурорку Ірину Венедіктову, ОГП та український народ у «забезпеченні відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російського вторгнення»:
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер