Жах: на Харківщині рашисти ґвалтували немовлят та пенсіонерів

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 1 128

Стало відомо, що російські військовослужбовці на Харківщині ґвалтували немовлят і пенсіонерів. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Впродовж цього тижня на гарячу лінію психологічної допомоги надходять повідомлення переважно із Харківської області, яку зараз ЗСУ активно звільняють від росіян. Телефонують і самі жертви насилля, і їхні родичі. Наприклад, лише за одну годину через пережите сексуальне насильство звернулися 10 людей, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років. За добу – 56 дзвінків.

- Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм. Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою. Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років. Жах і лють переповнюють! — сказала Денісова.

В інтерв'ю британському тижневику The Sunday Times Людмила Денісова розповіла:

- Криміналісти, які виявляють тіла в регіоні (на Київщині – ред.), кажуть, що у багатьох є сліди зґвалтування. Багато зґвалтувань були груповими, і є випадки, коли дівчата у віці від 14 до 16 залишалися вагітними. І це були не тільки жінки. Одна з найжахливіших історій про 11-річного хлопчика, якого росіяни 10 годин ґвалтували на очах у мами, прив'язаної до стільця. Він не говорив впродовж місяця.

Сексуальні злочини вчиняли переважно молоді солдати 20-25 років, вони робили це публічно на очах інших членів сім'ї.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини кваліфікує це як геноцид українського народу з особливою жорстокістю. Такі звірства – це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його сутності, моралі цивілізованого світу. Омбудсмен зазначила, що звернеться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення росії в Україну з проханням врахувати ці факти геноциду українського народу.

Заяви цих українців — лише верхівка айсберга, оскільки не всі жертви готові публічно розповідати про факт зґвалтування, побоюючись осуду та сумніваючись, що злочинці будуть покарані.

Разом з тим, генпрокурори п'яти країн заявили про підтримку України у розслідуванні воєнних злочинів рф. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Генеральні прокурори Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії підтримали генпрокурорку Ірину Венедіктову, ОГП та український народ у «забезпеченні відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російського вторгнення»:

- Ми готові до співпраці з генеральним прокурором та її офісом, щоб забезпечити правосуддя для кожного винного.