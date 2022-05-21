Слова з пісні кременчужан «Доброго вечора, ми з України» з'являться на воєнній поштовій марці. Цей варіант переміг за результатами голосування, обійшовши пса Патрона.
За інформацією Мінцифри, за третю воєнну марку країни проголосувало понад пів мільйона українців. Опитування тривало в застосунку «Дія» та на сайті «Укрпошти». Усього люди віддали майже 650 тисяч голосів. З них більше як 550 тисяч — у «Дії».
Тож серед п'яти запропонованих варіантів переміг «Доброго вечора, ми з України», за який проголосували 229 783 українці.
Далі голоси розприлілися так:
Та це ще не все! Тепер йде підготовка до другого етапу опитувань — за дизайн марки.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер