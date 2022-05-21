Слова з пісні кременчужан «Доброго вечора, ми з України» з'являться на воєнній поштовій марці

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 220

Слова з пісні кременчужан «Доброго вечора, ми з України» з'являться на воєнній поштовій марці. Цей варіант переміг за результатами голосування, обійшовши пса Патрона.

За інформацією Мінцифри, за третю воєнну марку країни проголосувало понад пів мільйона українців. Опитування тривало в застосунку «Дія» та на сайті «Укрпошти». Усього люди віддали майже 650 тисяч голосів. З них більше як 550 тисяч — у «Дії».

Тож серед п'яти запропонованих варіантів переміг «Доброго вечора, ми з України», за який проголосували 229 783 українці.

Далі голоси розприлілися так:

друге місце посів «Пес Патрон» (за нього свій голос віддали 182 236 людей);

на третьому місці «путін, москва палає, Гаага чекає» — 88 035 голосів;

четверте місце у варіанта «Героям Слава» — 79 476 голосів;

на п'ятому — «Ой у лузі червона калина» з 68 104 голосами.

Та це ще не все! Тепер йде підготовка до другого етапу опитувань — за дизайн марки.