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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Бучі рашисти ґвалтували в одному підвалі 25 українських дівчат: дев'ять з них вагітні

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 1 657

 

Стає відомо про все більше випадків звірств російських нелюдів

У Бучі Київської області рашисти тримали в одному із підвалів 25 українських дівчат віком від 14 до 24 років та регулярно ґвалтували. Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю виданням The New York Times та ВВС, дев'ять із них тепер вагітні.

- Російські солдати сказали їм, що ґвалтуватимуть їх так, що їм не захочеться мати сексуальні контакти з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей, — каже Людмила Денісова.

ВВС також опублікувало інтерв'ю з мешканкою одного з сіл Київщини, 50-річною Анною (ім'я жінки змінене з міркувань безпеки). Вона розповіла, що її зґвалтував військовослужбовець із Чечні. А коли її чоловік намагався захистити дружину, йому вистрілили у живіт, через два дні він помер. За словами очевидців, цей же чеченець зґвалтував 40-річну жінку і перерізав їй горло.

Омбудсмен сповістила, що на гарячу лінію підтримки зателефонувала 25-річна жінка, щоб розповісти, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці на її очах. Вона сказала, що коли російські нелюди це робили з її сестрою, то кричали:

- Це станеться з кожною нацистською повією!
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: зґвалтування російські окупанти Буча дівчата вбивство
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