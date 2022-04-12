Відповідальність за торгівлю гуманітаркою у воєнний час посилили: як можуть покарати

Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо кримінальної відповідальності за продаж гуманітарної допомоги
В Україні посилили покарання за торгівлю гуманітарною допомогою у воєнний час. Як зазначили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, за торгівлю такою допомогою можна отримати серйозний термін.
Як каратимуть тих, хто у воєнний час краде і торгує товарами з гуманітарної допомоги, розповіли в НАЗК.
3 квітня стаття про покарання за таке правопорушення була посилена. Зокрема, за продаж гуманітарної допомоги порушників чекає покарання за новою статтею 201-2 Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за цією статтею - за правопорушення під час воєнного часу.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер