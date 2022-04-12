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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Відповідальність за торгівлю гуманітаркою у воєнний час посилили: як можуть покарати

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 132

 

Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо кримінальної відповідальності за продаж гуманітарної допомоги

В Україні посилили покарання за торгівлю гуманітарною допомогою у воєнний час. Як зазначили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, за торгівлю такою допомогою можна отримати серйозний термін.

Як каратимуть тих, хто у воєнний час краде і торгує товарами з гуманітарної допомоги, розповіли в НАЗК.

- Гуманітарна допомога повинна обов'язково доходити до адресатів і надаватися безкоштовно. Однак у цей важкий час з'являються випадки використання Товарів гуманітарної допомоги для отримання прибутку, - зазначили в агентстві.

3 квітня стаття про покарання за таке правопорушення була посилена. Зокрема, за продаж гуманітарної допомоги порушників чекає покарання за новою статтею 201-2 Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за цією статтею - за правопорушення під час воєнного часу.

- Під час воєнного або надзвичайного стану за продаж товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв або безкоштовної допомоги, або інші дії з цим майном заради отримання прибутку передбачено: позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років, конфіскація майна, - сказано в повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: кримінальна відповідальність продаж допомога
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